CyberSUV? Tesla zřejmě omylem odhalila nový elektromobil vycházející z Cybertrucku

- Tesla v pozadí videa ukázala modely nového SUV
- Bude postaveno na nerezovém exoskeletu, který známe z Cybertrucku
- Po podobném voze fanoušci značky dlouhodobě volají a Tesle by vytrhl trn z paty v podobě klesajících zisků
V Tesle nejspíše uvažují nad zcela novým modelem elektromobilu. Některé hlasy již delší dobu zmiňují potřebu klasického velkého SUV, které nabídne více prostoru než Model X a zároveň nebude tak obrovské jako Cybertruck, ačkoliv některé prvky by z tohoto vozu mohlo převzít. Řeč je především o unikátním nerezovém exoskeletu.
Zdá se, že něco takového se opravdu chystá. Na novém videu značky, které primárně ukazuje autonomní výrobu hliněného modelu očekávaného robotaxi Cybercab, můžeme vidět také malé modely SUV, které se nápadně podobá Cybertrucku, o Cybertruck se ale určitě nejedná. Mohlo by jít právě o plnohodnotné SUV s designovým jazykem Cybertrucku, zatím ale není nic jisté.
BREAKING: Tesla has revealed a Cyber SUV model in their new "Sustainable Abundance" video.
The mini models can be seen in the back of the Tesla design studio behind the clay Cybercab in the video. Whether Tesla will release a Cyber SUV remains to be seen, but based on these… pic.twitter.com/tEhckWBHvC
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 1, 2025
Tesla sama v materiálech pro akcionáře uváděla, že technologii nerezového exoskeletu neplánuje u dalších modelů znovu použít. To se však může kdykoliv změnit. Rovněž plány na vývoj nového SUV Tesla dlouhodobě odmítá, plánuje se totiž soustředit především na autonomní vozidla, využití AI a robotiku. I tak je ale potřeba pracovat na ziskovosti a podobný model by mohl zaujmout množství zákazníků v USA i v Evropě.
Tesle klesají zisky a roste silná konkurence v podobě BYD
Automobilka Elona Muska nyní nemá na růžích ustláno. Zisky jí poslední dobou nezvykle klesají a může za to především příliv levných elektromobilů z Číny, například v podobě značky BYD. Taktéž vývoj v oblasti autonomního řízení a dalších technologií nejde tak rychle, aby automobilce začal generovat významné zisky. Široce přijímané SUV by tedy byla sázkou na jistotu, která by automobilce mohla přinést aktuálně chybějící tržby i zisky na vícero trzích. To jsou však pouhé spekulace, na ověření těchto informací si ještě budeme muset počkat.