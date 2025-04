Těšíte se na Galaxy S25 Edge? V Evropě si možná na jeho příchod počkáme o něco déle

Samsung na letošní lednové události Galaxy Unpacked překvapil – kromě očekávané trojice smartphonů Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra ukázal světu ještě tenký model Galaxy S25 Edge, byť pouze ve formě makety, na kterou si nikdo z přítomných nesměl ani sáhnout. Stejná písnička se opakovala ještě na březnovém veletrhu MWC v Barceloně, od té doby čekáme ze strany Samsungu na další informace. Zákulisní informátoři sice odhalili většinu parametrů, avšak to nejdůležitější stále nevíme, a tedy, kdy půjde Galaxy S25 Edge na trh.

Ještě nedávno bylo v souvislosti s uvedením Galaxy S25 Edge na trhu skloňováno datum 15. dubna, avšak poté došlo k posunutí tohoto termínu na pozdější dobu – důvodem má být údajně úmrtí jednoho z ředitelů Samsungu a tím vyvolané personální změny.

Podle informací z minulého týdne byl nový termín premiéry stanoven na 13. května, přičemž slavnostní odhalení má proběhnout prostřednictvím menší prezentace na webu. Uznávaný informátor Ice Universe nyní přichází s dalšími podrobnostmi, které zájemce o Galaxy S25 Edge spíše nepotěší – telefon údajně přistane na pultech obchodů koncem května, bohužel však pouze v Jižní Koreji a Číně.

According to Ice Universe, the Galaxy S25 Edge will be available for sale in late May. The first countries to be able to buy the product are South Korea and China. pic.twitter.com/PdiLagHxKx

