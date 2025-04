Tenký Galaxy S25 Edge nabírá zpoždění. Tento měsíc se zřejmě nedočkáme

Samsung letos v lednu uvedl na trh tři smartphony řady Galaxy S25 a kromě toho ještě poodhalil exkluzivní tenký model Galaxy S25 Edge. Korejská firma tento telefon znovu ukázala o měsíc a půl později na barcelonském veletrhu MWC, avšak ani tehdy neprozradila alespoň část výbavy či termín oficiální premiéry. V minulých týdnech se začalo šuškat, že by se tak mohlo stát již v tomto měsíci, avšak patrně se budeme muset spokojit s pozdějším termínem.

V souvislosti s uvedením Galaxy S25 Edge se nejčastěji skloňovalo datum 15. dubna, tento termín měl platit i pro evropský trh. Obvykle přesný informátor Ice Universe ale nyní na síti X prozradil, že toto datum už neplatí – uvedení prý bylo posunuto buď na květen nebo červen.

What I want to say is this bad news: the release of Samsung S25 edge has been postponed. It was originally scheduled to be released on the 15th of this month, but now it has been postponed to May or June.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 2, 2025