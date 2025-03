A je po překvapení: Samsungu utekly oficiální snímky žiletky S25 Edge

Samsung neuhlídal oficiální rendery Galaxy S25 Edge

Na nich se tenká „žiletka“ prezentuje ve třech barevných variantách

K oficiálnímu představení by mělo dojít už 16. dubna

Samsung představil začátkem letošního roku nejen novou vlajkovou řadu Galaxy S25, ale poodhalil také nový model s přídomkem Edge. Na rozdíl od ostatních smartphonů ale v tomto případě příliš sdílný nebyl a kromě nízké tloušťky v pase jsme se toho mnoho nedozvěděli. V průběhu času začaly na povrch vyplouvat různé detaily, přičemž na vlastní oči jsme mohli novinku vidět na veletrhu v Barceloně začátkem března. Přesto je Galaxy S25 Edge opředen rouškou tajemství.

Galaxy S25 Edge bude k dispozici ve třech barvách

Oficiální představení se nicméně nezadržitelně blíží (podle spekulací by k tomu mohlo dojít už 16. dubna), což také znamená, že se objevuje stále více informací. Nyní sdílel německý server WinFuture trojici oficiálních renderů Galaxy S25 Edge, díky čemuž se můžeme detailněji podívat na podobu chystané „žiletky“. Rendery zároveň ukazují tři barevné varianty – Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue a Titanium Silver, což zároveň naznačuje, že použitým materiálem na tělo smartphonu bude titan, minimálně co se týče rámečku.

Podle očekávání vypadá S25 Edge podobně jako Galaxy S25+, ale na zadní straně se nachází pouze dva fotoaparáty, pravděpodobně z prostorových důvodů. Podle dřívějších informací dostane S25 Edge 200Mpx hlavní fotoaparát (ISOCELL HP2), tedy stejný, jako je v Galaxy S25 Ultra. Ten bude doprovázet 12Mpx širokoúhlý fotoaparát. Očekává se, že telefon bude vybaven 6,7″ LTPO AMOLED displejem s rozlišením FHD+ a obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Spekuluje se, že Galaxy S25 Edge bude mít tloušťku pouhých 5,84 milimetrů a hmotnost 162 gramů – mělo by se tak jednat o nejtenčí a nejlehčí telefon jihokorejské značky za poslední roky.

Galaxy S25 Edge by měl být vybaven čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, který doprovodí 12 GB RAM. Pokud jde o baterii, už by to taková sláva být neměla, neboť novinka od Samsungu by měla disponovat pouze 3900mAh baterii, přičemž by se mělo jednat o nejmenší akumulátor v řadě S25 – jde o 100 mAh méně, než čím disponuje Galaxy S25. Ani rychlost nabíjení by neměla vybočovat ze standardů Samsungu a měla by dosahovat maximálního výkonu 25 W. Jestli se tyto spekulace potvrdí si nicméně budeme ještě chvíli muset počkat.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.