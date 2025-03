Černý den v Samsungu. Zemřel jeden ze dvou generálních ředitelů

Ve věku 63 let zemřel jeden ze dvou generálních ředitelů (CEO) společnosti Samsung, Han Jong-hee. Do svého skonu vedl hlavní spotřebitelskou divizi SET, tedy mobilní zařízení a spotřební elektroniku, včetně televizorů a domácích spotřebičů. Nyní je jediným CEO Samsungu jeho kolega Jun Young-hyun.

O smrti hlavního představitele korejské společnosti informovala agentura Reuters. 63letý Han Jong-hee zemřel dle vyjádření Samsungu v úterý, příčinou jeho skonu je srdeční zástava, neboli infarkt. Na svých stránkách či oficiálních kanálech však zatím Samsung nesdílel žádné podrobnosti.

Samsung Electronics said that co-CEO Han Jong-hee died of a heart attack, leaving newly-appointed boss Jun Young-hyun solely in charge of the tech giant as it revamps its underperforming chip business and navigates trade uncertainties https://t.co/8258g6V3tY

