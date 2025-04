Galaxy S25 Edge coby nejdražší model série? Premiéra žiletky má být v květnu

Očekávaný model Galaxy S25 Edge bude druhým nejdražším modelem celé série

Několik evropských prodejců omylem zveřejnilo v katalogu ceny s předstihem

Nový přírůstek do rodiny Galaxy by měl být oficiálně představen 13. května

Model Galaxy S25 Edge byl poprvé poodhalen během lednového Galaxy Unpacked, později Samsung novinku ukázal ještě na barcelonském MWC. Kromě jeho vzhledu bohužel oficiálně zatím nic nebylo sděleno. Svou oficiální premiéru si měl dle původních odhadů odbýt ještě v průběhu dubna. Jak již ale víme, pravděpodobně v souvislosti s personálními změnami v Samsungu se celá akce musela posunout. Dle nejnovějších informací by k představení mělo dojít v úterý 13. května, a to formou online prezentace.

Dražší než Plus, levnější než Ultra

Nejen že nyní známe datum představení, ale můžeme si udělat i lepší představu o předpokládaných evropských cenách. Minulý měsíc sice již unikly údajné oficiální ceny pro korejský trh, nyní však kontrolu nad svým katalogem neudrželo několik italských e-shopů, díky čemuž známe předpokládané ceny v eurech za všechny plánované varianty. Kromě cen se tímto rovněž opět potvrzuje existence celkem tří barevných provedení. Novinka bude k dispozici ve dvou paměťových variantách.

Levnější telefon s 256GB úložištěm je na italském e-shopu ZanettiShop zalistován za 1 361,49 eur, dražší 512GB model by pak měl stát 1 487,99 eur. Další italský e-shop Epto měl údajně dle serveru GSMArena novinky zalistované se stejnými cenovkami, nabídku ale později stáhl.

V přepočtu to tedy dělá přibližně 34 200 korun za nižší a 37 400 korun za vyšší paměťovou verzi. Ceny jsou o něco vyšší, než se původně předpokládalo a pokud se tyto informace potvrdí, pak bude Galaxy S25 Edge druhým nejdražším zástupcem modelové řady S25. Zařadí se tak cenově mezi modely S25 Plus a S25 Ultra. Nejdražší verze S25 Plus se momentálně prodává za 31 990 korun, nejlevnější variantu S25 Ultra je pak možné v tuto chvíli pořídit za 35 990 korun.

