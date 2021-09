Termín představení iPhone 13 prozrazen. Kdy se dostane do prodeje?

Letní prázdniny jsou již za námi, což nevyhnutelně znamená, že se blíží představení nových iPhonů. Apple začátkem podzimu tradičně představuje nové telefony a letošní rok by neměl být výjimkou. Patrně nejvíce se v kuloárech spekuluje o datu 14. září, kdy by měl Apple oficiálně představit nejen iPhone 13, ale také Watch Series 7.

K datu 14. září se přiklání nejen stránka Apple Hub, ale také známý leaker Jon Prosser. Ten rovnou přidává dvě data navíc. Podle Prossera mají 17. září začít předobjednávky nových iPhonů 13 a do prodeje se poté mají dostat 24. září.

Yep! iPhone 13 Pre-Orders Starting September 17th, Launch on September 24th

For what it’s worth, we are corroborating these dates. ☝️https://t.co/aevz5K57Qs

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021