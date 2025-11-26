Tenhle obchod prodával iPad Air za 400 korun. Zákazníci se ale neradovali dlouho

- Italský obchod s elektronikou prodával nový iPad Air M3 s cenou kolem 400 korun
- Zákazníci, kteří si jej koupili, teď musí produkt vrátit, nebo doplatit velkou část ceny
Jeden z největších evropských prodejců elektroniky MediaMarkt si nedávno uřízl pořádnou ostudu. Vlivem chyby na webových stránkách svých italských obchodů MediaWorld prodával nejnovější iPad Air za cenu 15 eur, tedy bezmála 400 korun za kus. Možná ještě šílenější je to, že obchodu trvalo dlouhých 11 dní, než chybnou cenu opravil.
iPad za čtyři stovky? Zjevná chyba, brání se obchod
Takové chyby se občas dějí. Většinou ale netrvá déle než 24 hodin, než dojde k nápravě – to znamená, že potenciálním zákazníkům ještě nestačí objednané produkty dorazit. Italský e-shop MediaWorld, vlastněný německým gigantem MediaMarkt, však odhalil chybnou cenu až po 11 dnech. Informoval o tom magazín Wired.
La catena di negozi chiede di restituirli, ma diversi clienti si chiedono se possa farlo ➡️ https://t.co/pKvP6dsWMP pic.twitter.com/p6LUPa9uuy
— Sky tg24 (@SkyTG24) November 25, 2025
Od 8. listopadu do zhruba poloviny měsíce si tak zákazníci v Itálii mohli pořídit nový iPad Air s čipem M3 a 13″ obrazovkou za úplný zlomek ceny. Tablet byl nabízen za 15 eur (360 korun), přičemž jeho standardní maloobchodní cena je 879 eur. V Česku se stejný iPad Air od jara letošního roku prodává za necelých 21 tisíc korun včetně DPH.
Škoda byla napáchána, zákazníci si iPady objednali v domnění, že jde o výprodejovou akci nebo Black Friday, a také jim úspěšně dorazily. Následně MediaWorld zaslal dotčeným zákazníkům e-mail, ve kterém je informuje o tom, že „produkt, který si zakoupili, byl inzerován se zjevně nesprávnou cenou“ a žádá je o spolupráci.
Tablet vraťte, nebo doplaťte
Zákazníci mají na výběr ze dvou možností: buď iPad vrátí výměnou za 20eurovou poukázku na nákup v MediaWorldu, nebo si jej mohou nechat, ale musí doplatit zbývající cenu, alespoň tedy s aplikovanou slevou v hodnotě 150 eur. Tablet by je tak vyšel asi na 17,5 tisíce korun.
Italský řetězec je v tomto sporu v právu. Přestože v obchodních podmínkách o nesprávných cenách nepíše nic, může se opřít o italské právo. Podle něj totiž může obchod od kupní smlouvy odstoupit, pokud dojde ke zjevnému pochybení – například nesprávnému uvedení maloobchodní ceny.