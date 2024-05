Tohle nikdy nedělejte: Apple varuje před maličkostí, které si ani nemusíte všimnout

Zabezpečení na internetu není radno brát na lehkou váhu

Prohlížeče uživatele umí upozornit na podezřelou či nebezpečnou stránku

Záleží však na tom, jak moc budou uživatelé na toto upozornění dbát

Denně každý z vás vstoupí prostřednictvím svého telefonu nebo počítače na desítky webových stránek. Některé z nich mohou být podvodné, nedostatečně zabezpečené, anebo jinak ohrožující pro vás a vaše data. Přitom prohlížeč ve vašem telefonu vás před veškerým nebezpečím varuje – jen si toho možná nemusíte všimnout.

HTTP vs. HTTPS

Pokud používáte na vašem iPhonu a počítači prohlížeč Safari přímo od Applu, máte varování přímo pod nosem. Všímejte si malého zámečku hned vedle domény v řádku pro webovou adresu – můžete jej mít buď nahoře, anebo dle nového rozhraní dole.

Co vlastně tento zámeček označuje? Jednoduše bez nutnosti dalšího zkoumání vám sdělí, zdali webová stránka disponuje zabezpečením. Většinou rozlišujeme dva hlavní protokoly: HTTP a HTTPS. Oba mají za úkol komunikaci se servery a převod obsahu na HTML kód. Rozdíl v nich je však ten, že HTTPS je na rozdíl od prvního jmenovaného zabezpečený.

Disponuje šifrováním, které kryje vše, co na webu dělat a dokonce i to, co vyplňujete do kolonek nebo kam klikáte kurzorem. Pakliže na vás z adresního řádku na iPhonu, iPadu nebo počítači svítí malý zámeček, můžete být v klidu, tato stránka je zabezpečená.

Všímejte si upozornění

V opačném případě se hned vedle adresy objevuje upozornění „Nezabezpečeno“. Takové webové stránky jsou pro kyberzločince snadným soustem. Hackeři mohou zachytit vámi zadané údaje, jako jsou čísla platebních karet, hesla nebo jiná soukromá data. Pakliže se k takovým stránkám připojujete přes veřejné nezabezpečené Wi-Fi, koledujete si o to víc.

Dbejte proto tohoto malého upozornění, které vám poskytuje váš internetový prohlížeč. Pochopitelně nejde pouze o výsadu zmíněného Safari. Stejné upozornění umí i prohlížeč Mozilla Firefox, Brave, Opera nebo DuckDuckGo.

Někoho by ale mohlo překvapit, že tolik oblíbený Google Chrome tuto informaci neukazuje. V Chromu musíte otevřít kontextovou nabídku a ťuknout na „Informace o webu“, kde se dozvíte, zdali je nebo není opatřen zabezpečujícím protokolem HTTPS.