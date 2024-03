Majitelé iPhonů v ohrožení. Kdo se nachytá na tento nový trik, může přijít o všechno

Uživatelé iPhonů by se měli mít nyní obzvlášť na pozoru před novým phishingovým útokem. Začíná poměrně nevinně: na vašem telefonu se objeví požadavek k resetování hesla k Apple ID, přestože vy jste nic neiniciovali. Pokud se necháte nachytat, může vám být odcizeno celé Apple ID, včetně všech dat a přihlašovacích údajů.

Před útokem varuje kyberbezpečnostní magazín Krebs on Security. Jako demonstrace toho, jak ničivý může nový trik podvodníků být, poslouží případ podnikatele Partha Patela, jenž se se svým příběhem svěřil na sociální síti X.

„Včera večer jsem se stal terčem sofistikovaného phishingového útoku na své Apple ID. Jednalo se o soustředěný pokus s vysokým počtem pokusů,“ napsal 23. března na svůj profil X s tím, že dle jeho informací bylo cílem stejného podvodu i několik jeho známých a kamarádů; všichni pochopitelně používají iPhone.

Last night, I was targeted for a sophisticated phishing attack on my Apple ID.

This was a high effort concentrated attempt at me.

Other founders are being targeted by the same group/attack, so I’m sharing what happened for visibility.

🧵 Here’s how it went down:

— Parth (@parth220_) March 23, 2024