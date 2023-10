Telefonujte jako profík: díky tomuto triku budete mít při volání perfektní zvuk

iPhony s iOS 16.4 podporují zajímavou funkci pro zlepšení zvuku při hovorech

Uvidíte, že druhá strana si bude pochvalovat kvalitu zvuku při telefonování s vámi

S novými iPhony 15 výrobce opět upozornil na důležitost kvality zvuku při provádění hlasových i videohovorů. Funkci, která zlepšuje zážitek z volání všeobecně, už přitom Apple představil před lety u iOS 15. Jenomže nyní ji ještě vylepšil a předchozí omezení jsou rázem ta tam.

Konečně také u telefonních hovorů

O fíglu, díky kterému si můžete vylepšit kvalitu hovoru pomocí izolace hlasu (odclonění hluků okolí, funkce podobná aktivnímu potlačení hluku, tedy ANC), jsme informovali již před více než rokem. Fungoval prakticky ideálně, měl však jediný háček. Chytré funkce podporovaly pouze aplikace, které umožňují volání přes internet. Jmenovitě například WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook Messenger nebo nativní FaceTime.

Uživatelé si však stěžovali, že Apple s touto praktickou funkcí nemyslí na běžné volání, které využívá síť mobilního operátora. To je však nyní minulostí. Apple během nedávného představení iPhonů 15 o této funkci znovu informoval, nicméně mám pro vás dobrou zprávu – funkce není omezena pouze na iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a Pro Max.

Jak to tedy je? Standardní funkce odclonění hluků u „internetového volání“ je dostupná u zařízení s iOS 15, musí se však jednat minimálně o iPhone XS a XR, popřípadě novější. Kdežto vylepšení zvuku při běžných telefonních hovorech lze zapnout u všech iPhonů XS a XR nebo novějších, které běží na iOS 16.4 či novějším. Proces zapnutí funkce je vesměs stejný:

Jak zlepšit kvalitu hovoru na iPhonu a iPadu?

Nejdříve musíte zahájit audio či videohovor ve vaší oblíbené aplikaci, anebo telefonní hovor přes síť operátora Dále vyvolejte ovládací centrum –> otevřete položku Mikrofon Zde už si můžete vybrat jednu ze zmíněných tří možností a sledovat případný rozdíl rovnou během telefonátu

Nejen u iPhone 15

Přestože Apple funkci prezentoval s novými iPhony 15, omezena jen pro nejnovější modely není, jak jsme již uvedli. Nicméně podle našeho měření funguje výrazně lépe u redakčního iPhonu 15 Pro Max než třeba u loňského iPhonu 14 Pro Max, nebo ještě staršího iPhonu 12.

Rozdíl pozná zejména druhá strana, pokud máte funkci zapnutou. Ať už telefonujete doma, v práci v kanceláři, anebo na rušné ulici, odclonění hluku funguje velmi podobně jako při zapnutí aktivního potlačení hluku u sluchátek s touto funkcí. Druhá strana si okamžitě všimne jistého umlčení okolních ruchů, které je pro tyto funkce typické.

Co však zamrzí, a nebylo to od minule nijak vylepšeno, je absence funkce hlukové clony u aplikací jako TikTok nebo Instagram. A nemáme teď na mysli volání mezi uživateli, které Instagram také podporuje, ale nahrávání videí pro publikování jako příspěvky nebo příběhy. Tuto funkci by jistě ocenili zejména internetoví tvůrci obsahu. Podle všeho však nezáleží přímo na Applu, jako spíše na vývojářích jednotlivých aplikací.