Tajemství smajlíků na iPhonu. Spousta z nich má tajný vzkaz, znáte je všechny?

- Víte o tom, že Apple ukryl do designu svých smajlíků a emotikonů speciální vzkazy?
- Spousta z nich odkazuje na historické milníky nebo na sídlo firmy v kalifornském Cupertinu
Apple má velký smysl pro detail, což demonstruje nejen na designu svých produktů, ale i na maličkostech, jako je třeba vzhled emotikon v jeho operačních systémech. Samotné emoji sice vychází z databáze Unicode, nicméně každý výrobce si je pro své systémy může upravit dle libosti. Smajlíky na telefonech a počítačích Apple patří k těm nejoblíbenějším, víte ale, že spousta z nich ukrývá tajný vzkaz?
Jak vzniká design smajlíků?
Vzhled emotikonů je rozdělený na dvě hlavní vrstvy: Unicode Consortium rozhoduje o tom, jaké emotikony existují, jejich názvech, významech a kódových bodech, zatímco Apple (a další platformy jako Google nebo Microsoft) navrhuje jejich vzhled. Unicode Consortium spravuje globální standard, který zajišťuje, že stejný kód (např. U+1F60D pro „smajlík se srdíčky místo očí“) funguje napříč zařízeními, ale bez pevně daného grafického stylu – pouze s černobílými referenčními piktogramy pro ilustraci.
Nové emotikony vznikají veřejným procesem návrhů. Každý může podat žádost, ale musí splnit přísná kritéria: očekávaná frekvence použití, jasný a univerzální význam, nezaměnitelnost s jinými symboly, globální relevance (ne příliš lokální) a zpětná kompatibilita se staršími zařízeními. Po schválení technickým výborem Unicode se emoji objeví v nové verzi standardu (např. Emoji 16.0 v roce 2025), ale platformy mají 6–18 měsíců na implementaci. To umožňuje, aby Apple přidal svůj unikátní design později ve vlastní aktualizaci.
Magický čas 10:09 a 9:41
Design schválených smajlíků si pak Apple stanovuje sám, dle vlastního týmu designérů. Může do nich tedy ukrýt tajné vzkazy. Jeden z těch nejčastějších najdeme u hodin. Všechny emoji hodin totiž ukazují jeden čas: 10 hodin a 9 minut. Tento čas najdeme vyobrazený rovněž na všech produktových snímcích a renderech chytrých hodinek Apple Watch.
Na Apple Watch je standardní čas 10:09 (často i 10:09:30), což vychází z hodinářské tradice – většina značek (Rolex, Timex) používá 10:10, protože ručičky jsou tak symetricky umístěny, rámují logo nad číslicí 12 a nezakrývají komplikace (datum, počasí). Apple posunul o minutu dříve, aby naznačil, že je „o krok napřed“ než konkurence, a zároveň dosáhl ještě lepší symetrie (hodinová ručička je blíž ideální pozici).
U dalších produktů, ať už jde o iPhone, iPad nebo počítače Mac, nejčastěji zobrazuje čas 9:41 ráno, což odkazuje na tiskovou konferenci Steva Jobse v lednu 2007 na Macworld Expo, kde představil první iPhone přibližně 40 minut po startu prezentace (přesně kolem 9:42, ale upravili na 9:41 pro přesnost). Tento čas se stal ikonickým brandingovým prvkem pro všechny Apple zařízení.
Další ukryté zprávy v emoji
Podobné detaily však Apple zobrazuje mnohem častěji. Týká se to ať už historických milníků značky, tak i zeměpisného označení (bankovky jsou označeny „Cupertino, California“). Například na emoji vstupenky do kina je datum 7. ledna 1982, což je den, kdy byl světu představen počítač Apple Lisa. I ti méně pozorní si mohli všimnout, že na smajlíku uživatele s laptopem najdete na víku počítače logo Apple. Další vychytávky si můžete prohlédnout v galerii.