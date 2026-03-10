TOPlist

Každá tapeta od Applu má tajný vzkaz. Dokážete rozluštit všechny?

Jakub Fišer
10. 3.
0
Apple TV+
  • Apple má obrovský cit pro detail, což předvádí i u tapet pro své produkty
  • Většina z nich má totiž vepsaný tajný vzkaz, nejčastěji jde o grafickou stylizaci modelové řady
  • U MacBooků, iPhonů nebo iPadů tak můžete najít více či méně zřetelné „Pro“ či „Air“

Apple už několik let představuje nové produkty vždy s konkrétní tapetou, kterou pak propírá v každém marketingovém materiálu, ať jde o snímky na e-shopu, v televizních reklamách i na billboardech. A každá z těchto originálních tapet nese určitou šifrovanou zprávu, která nemusí být na první pohled zřejmá.

Apple a jeho tajné vzkazy

Pokud nás paměť nešálí, poprvé začal Apple tyto na první pohled abstraktní tapety využívat u barevného iMacu v roce 2021. Ten šel na trh v sedmi barvách a každá nabízela více či méně abstraktní tapetu, která připomínala možná vzdáleně nafouknuté balónky, případně hravě naducané polštáře. Každá ze sedmi barev měla i vlastní barevnou variantu této tapety.

Jakmile se začala objevovat marketingové materiály s těmito tapetami, ti všímavější z vás možná odhalili, že nejde tak úplně o abstraktní design tapety, ale že jde o nafouknutá písmenka, která dohromady složí „iMac“. A přesně v tomto konceptu se rozhodl Apple pokračovat i nadále.

Apple tím zároveň ukazuje, jak důležitou roli hraje u jeho produktů vizuální identita. Tapeta už dávno není jen výplní domovské obrazovky, ale stává se součástí samotného produktu a jeho marketingového příběhu. Právě díky ní si řada lidí nový iPhone, Mac nebo iPad zapamatuje ještě dřív, než začne řešit parametry, čip nebo výbavu. V případě Applu tak nejde o náhodně zvolenou grafiku, ale o pečlivě navržený motiv.

Záměr, nebo optický klam?

Jak je patrné z galerie, u některých vybraných produktů je sdělení hodně abstraktní a nezřetelně vepsané mezi řádky, či spíše „mezi obrazce“. Stejně tak se nabízí otázka, proč u nového MacBooku Neo Apple nezkusil vepsat do tapety cosi jako stylizované „Neo“; ještě když jde o označení, které použil vůbec poprvé.

Připomeneme, že všechny tapety s těmito skrytými vzkazy, najdete přímo v nastavení na zařízení, pokud jej vlastníte. Ve všech případech jde navíc o dynamické tapety, které se mění podle světlého/tmavého režimu. Můžete si je samozřejmě stáhnout ve vysokém rozlišení a používat je i tak, ale přijdete o schopnost přepínat po setmění na tmavý režim.

