S Apple Watch už nezabloudíte: Strava přidává navigaci po vlastních trasách

- Strava přidala dlouho očekávanou funkci do své aplikace pro Apple Watch
- Ta umožní využívat vlastní trasy s navigací pro chůzi, běhání či jízdu na kole
- Funkce je prozatím k dispozici v rámci beta testu pro platící i neplatící uživatele
Chytré hodinky Apple Watch patří mezi oblíbené pomocníky při sportu, běhání nevyjímaje. Pokud ale neběháte na běžeckém pásu, ale venku, možná jste si už říkali, že by vám přišla vhod možnost plánovat vlastní trasy a nechat se na nich navigovat. Apple Watch sice umí spustit vlastní cvičení s názvem závod na trase, kde si můžete proběhnout již zaběhnutou trasu a pokusit se překonat vlastní rekord, nahrát ale zcela novou trasu a zaběhnout si ji i s navigací už ale tak jednoduché není. Sice existují aplikace třetích stran, které to dokáží, ty ale bývají placené či mívají jiné háčky.
Při běhání ve městech to moc potřeba není, ale pokud si libujete v trailových závodech, tady už vám navigace může výrazně pomoci. Nyní tato vychytávka konečně do hodinek Apple Watch zamířila, nikoli však skrze oficiální aplikaci Cvičení, ale prostřednictvím jedné z nejoblíbenějších sportovních aplikací na světě a částečné sociální sítě –oblíbené Stravy.
Tato funkce, která je zatím v beta verzi, umožňuje uživatelům vybrat si předem nahranou trasu, zobrazit podrobnosti o nadmořské výšce a sledovat pokyny přímo ze svého zápěstí, aniž by museli sledovat svůj iPhone. Uživatelé Strava na Redditu zaznamenali, že se tato funkce začala objevovat v průběhu víkendu. Díky ní si můžete do Stravy nahrát vlastní GPX soubor s trasou, který následně zvládnete dostat bez větších problémů do hodinek.
Od loňského roku mohou uživatelé Strava sdílet tréninky z Apple Fitness+ přímo v aplikaci Strava, ale možnost získat podrobné pokyny pro venkovní procházky/běh nebo jízdu na kole je pro vášnivé (nejen) běžce velkou pozitivní změnou. V současné době se zdá, že k beta verzi mají přístup jak platící, tak neplatící uživatelé Strava, ale není jasné, zda bude po dokončení vyhrazena pouze pro předplatitele, nebo zda k ní budou mít přístup všichni. Strava se k zavedení této funkce zatím oficiálně nevyjádřila.