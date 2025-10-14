Stopka pro One UI 8! Tyto 3 modely si na aktualizaci počkají

- Samsung překvapivě stahuje aktualizaci One UI 8
- Stopku oznámil hned pro tři starší vlajková zařízení
- Co je příčinou problému a kdy aktualizace znovu spustí prozatím není jasné
Nadstavba One UI patří mezi nejoblíbenější ve světě Androidu, především díky své lehkosti, jednoduchosti a řadě pokročilých funkcí. Pro mnoho zákazníků je One UI také důvod, proč jsou jihokorejskému Samsungu dlouhodobě věrní. Jedním z důvodů je jistě také skutečnost, že gigant ze Soulu patří mezi premianty v rychlosti aktualizací na novou verzi systému, jehož součástí je také nadstavba One UI. Dobrým důkazem je také verze s číselným označením 8, která se již postupně šíří na několik řad vlajkových modelů Galaxy S.
Trojice modelů si na One UI 8 bude muset počkat
One UI 8 je pro aktuální řadu Galaxy S25 k dispozici od poloviny září, přičemž mezitím Samsung začal na začátku tohoto měsíce uvádět na trh software založený na Androidu 16 pro modely Galaxy S22, Galaxy S22 Plus a Galaxy S22 Ultra, čímž předstihla několik dalších vlajkových modelů. Podle serveru SamMobile Samsung nyní překvapivě stáhl aktualizaci One UI 8 pro tři své smartphony po celém světě. Jako důvod pozastavení je uváděn možný problém s firmwarem, nicméně Samsung se k tomuto zatím oficiálně nevyjádřil.
Samsung již uvedl One UI 8 pro několik svých vlajkových modelů, včetně Galaxy S24, Galaxy S23 a také pro své skládací telefony z roku 2024. S ohledem na to je pravděpodobné, že problém specifický pro řadu Galaxy S22 vedl k tomu, že jihokorejská firma aktualizaci náhle pozastavila. To by pochopitelně mohlo vyvolat obavy u majitelů Galaxy S22, kteří již aktualizovali na One UI 8, vzhledem k možné chybovosti aktualizace, která by mohla ovlivnit jejich každodenní používání.
SamMobile poznamenává, že na jejich redakčním Galaxy S22 nebyly zaznamenány žádné viditelné problémy s nadstavbou One UI 8, tudíž je otázkou, proč se k tomu vlastně Samsung rozhodl. Pokud jste ještě neaktualizovali svůj Galaxy S22 na One UI 8, budete si muset ještě chvíli počkat a prozatím zůstat u předchozí verze One UI 7. Majitelům Galaxy S22 nezbývá než doufat, že čekání nebude příliš dlouhé, protože podle plánu aktualizací Samsungu se jedná o poslední update One UI/Android pro řadu Galaxy S22.