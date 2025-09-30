One UI 8 míří na vlajkové a skládací smartphony z roku 2023. Dočká se i střední třída

- Samsung tento týden aktualizuje na One UI 8 několik dalších smartphonů
- Dojde na předloňské vlajkové modely řady Galaxy S23 a skládačky Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5
- Update by měl přistát i na modelech střední třídy Galaxy A35 a A55
Samsung si s aktualizací svých zařízení na nejnovější Android 16 dává záležet. Před dvěma týdny se nového systému dočkaly letošní vlajkové smartphony řady Galaxy S25, minulý týden k nim Samsung přihodil spoustu dalších telefonů z loňského roku – Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy A56 a Galaxy A36. V tomto týdnu tak přichází na řadu vybrané smartphony z roku 2023.
Řada Galaxy S23 dostává One UI 8. A s ní i předloňské skládačky
Samsung vypouští aktualizace svých telefonů ve vlnách, přičemž jako první dostávají nový systém ta zařízení, která byla zaregistrována do veřejného betatestu – v jejich případě se jedná pouze o vyrovnávací update, který povyšuje testovací verzi systému na tu finální. Začátkem tohoto týdne vyšel v Jižní Koreji update pro následující smartphony:
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra a S23 FE
- Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5
- Galaxy A55 a A35
Vyrovnávací aktualizace vyžaduje stažení zhruba 470 MB dat, kompletní update z One UI 7 na One UI 8 zabírá asi 3,2 GB (u vlajkových a ohebných smartphonů) či 1,9 GB (u telefonů střední třídy). Součástí aktualizace je kromě nové verze systému i zářijový balíček záplat. Podle stránky Samsung Brazil by mělo globální zavádění nového systému na výše uvedené smartphony začít 2. října, takže tento čtvrtek nezapomeňte zkontrolovat dostupnost aktualizace ve svém telefonu.
One UI 8 staví na základech předchozí verze a přináší řadu sice drobných, ale užitečných vylepšení v rámci celého systému a jeho aplikací – vylepšené funkce pro produktivitu, lépe fungující multitasking a také několik novinek v systémových aplikacích. Kompletní přehled novinek jsme zveřejnili v tomto článku. V příštích týdnech by měla aktualizace přistát na vlajkových a ohebných smartphonech z roku 2022 a také na vybraných levnějších telefonech a tabletech z minulého roku.