Starlink jako globální operátor? Musk chce spustit volání, SMS i data

Starlink by v budoucnu mohl fungovat jako globální operátor

Služba Direct to Cell bude umožňovat posílání textových zpráv ze satelitů V2

Další rok bychom se měli dočkat i podpory hovorů, datových přenosů a IoT pro běžné telefony

Satelitní telefonní služby, spuštěné před více než 30 lety, jsou dnes stále stejně náročné na používání jako tehdy. S příchodem satelitních internetových služeb se díky Starlinku zájem o telefonování opět zvýšil.

iPhony už přes satelit komunikovat umí

Loni touto funkcí vybavil Apple nové iPhony 14, omezil ji ale na textové zprávy, a to pouze pro nouzové účely. Rozhodně to ale nebylo zbytečné, neboť tato funkce má již na svém kontě několik zachráněných životů.

Pro potřeby této služby se v Cupertinu spojili s americkou společností Globalstar, jejíž satelity obíhají Zemi ve výšce 1 400 km. Aby se nešťastný majitel iPhonu mohl připojit k její síti, musí i v případě nouze použít aplikaci pro zaměření signálu, aby se ocitl v dosahu satelitu a odeslal textovou zprávu.

Muskovy satelity jsou blíž a je jich víc

Satelity Starlinku, jenž spadá pod společnost SpaceX, patřící excentrickému miliardáři Elonu Muskovi, obíhají mnohem blíže, ve výšce asi 550 km, a je jich více než stonásobek. K dnešnímu dni má Starlink na oběžné dráze přes 5 000 satelitů, Globstar pouhých 48. V době spuštění služby Direct To Cell se navíc jejich počet nejen zvýší, ale bude rovněž posílen výkonnějšími satelity V2 od SpaceX.

Služby z nabídky Starlinku budou fungovat prostřednictvím technologie LTE, která bude všem nadšencům dostupná hned v první den služby. Uživatelé, kteří se často potýkají s výpadky signálu, se mohou jednoduše zaregistrovat do služby Direct To Cell a využívat mobilní služby přenášené z vesmíru. Kromě Starlinku je budou také nabízet partnerští mobilní operátoři, ve Švýcarsku to bude například Salt, v případě USA T-Mobile.

Ambiciózní plán není bez překážek

Největší překážkou je právě způsob, jakým chce Musk výkonnější satelity V2 dostat do vesmíru. Jedná se o větší satelity, které k vynesení na oběžnou dráhu potřebují větší nosnou raketu v podobě lodi Starship. První let Starshipu však neproběhl podle očekávání a zpoždění při přípravě nosné rakety by mohlo oddálit uvedení služby Direct To Cell.