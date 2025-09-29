TOPlist

Stahujte! Apple vydal iOS, iPadOS a macOS 26.0.1. Opravuje tyto nepříjemné chyby

29. 9. 20:30
iOS 26 a baterie
  • Apple vydal nové verze všech svých operačních systémů
  • Nejvíce změn je v iOS, drobných vylepšení se dočkali i iPadOS, macOS a watchOS
  • Aktualizace je k dispozici ke stažení už nyní

Nové verze operačních systémů od Applu tradičně vycházejí společně se zahájením prodeje nové řady iPhonů, v tomto případě iPhonů 17. Ačkoli má gigant z Cupertina na jejich odladění několik měsíců (představení hrubé beta verze probíhá na WWDC), bez chyb se to obejde jen málokdy, ostatně pořád jde jen o software. Není proto divu, že prakticky v zápětí přichází také první aktualizace, která ty největší chyby a přešlapy opravuje a jinak tomu není ani tentokrát. Co se ve verzi 26.0.1 mění pro systémy iOS, iPadOS, watchOS a macOS?

Nové verze systémů opravují větší i menší přešlapy

Stranou nechme systémy pro headset Vision Pro či Apple TV, které nejsou tolik rozšířené a začněme tím nejdůležitějším, tedy iOS a iPadOS. Nová verze systému pro mobilní zařízení opravuje občasné odpojování smartphonů od Wi-Fi a Bluetooth, chybu v připojení k mobilní síti u malého vzorku zařízení, odstranění nečekaných artefaktů, které se mohou nacházet u snímků pořízených za určitých světelných podmínek, špatného zobrazení ikon po aplikování vlastního odstínu a deaktivaci VoiceOver u některých uživatelů.

V případě iPadOS byla kromě chyby s VoiceOver opravena také chyba, která mohla způsobit neočekávanou změnu polohy plovoucí klávesnice. Pokud jde o systém watchOS, Apple v jejich případě konkrétní opravy nezmiňuje. Jinými slovy se nejedná o žádné velké změny a úpravy, nicméně šlo o nepříjemnosti, které uměly otrávit uživatelům život.



iPhone a nový operační systém iOS 26



Nepřehlédněte

iOS 26 je tady! Inženýr z Applu nám prozradil největší novinky

Ani v případě macOS Tahoe nenabízí Apple žádné velké změny – aktualizace opravuje chybu, která bránila počítačům Mac Studio s čipem M3 Ultra v aktualizaci na macOS Tahoe, což je sice pro majitele těchto strojů zásadní věc, na druhou stranu se jedná spíše o menší množství uživatelů. O dalších opravách Apple nic nepíše, nicméně se dá předpokládat, že opraví řadu drobných přešlapů. Aktualizaci systémů lze najít v nastavení, v sekci obecné, v případě Apple Watch je to poté v nastavené aplikace Watch.

