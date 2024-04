Stačí jedno kliknutí: vyzkoušejte si Galaxy AI na simulátoru nejnovějšího smartphonu od Samsungu

Vyzkoušejte éru mobilní umělé inteligence i u sebe na mobilu. Díky aplikaci Try Galaxy se můžeš podívat, jak vypadá svět s rozhraním Samsung Galaxy One.

I se starším Samsung Galaxy, či telefonem jiné značky si můžeš užít ochutnávku převratných Galaxy AI funkcí jako Simultánní překlad, Textový asistent, Poznámkový asistent, Asistent fotografií a Circle to Search with Google zjednodušit každý den.

Miniaplikace a tutoriály na jednom místě

Aktualizovaná aplikace Try Galaxy je nadosah jedním kliknutím. Naskenuj QR kód, nebo jdi na cz.trygalaxy.com. Aplikace funguje jako simulátor prostředí, které má nejnovější řada Galaxy S24 a nově i Galaxy S23, S22, tablety řady Galaxy Tab S9 a S8, či poslední dvě řady skládacích telefonu řady Galaxy Z.

Projdeš si domovskou obrazovku nových telefonů díky tutoriálům a interaktivním funkcím. Miniaplikace neboli widgety tě zase seznámí s nejdůležitějšími funkcemi, které využívají umělou inteligenci, a s nejnovějšími fotografickými nástroji.

Jaké Galaxy AI funkce tě čekají?

Simultánní překlad ti pomůže odbourat jazykové bariéry. Asistent poznámek vytvoří stručné shrnutí, poznámky uspořádá, zvládne je zpřehlednit, formátovat nebo i přeložit. Textový asistent třeba upraví mail šéfovi do formálního jazyka. Díky Asistentu fotografií si pohraješ s kompozicí, odstraníš odlesky či smažeš objekty, které ti na fotce překáží. Oblíbená funkce Circle to Search with Google zas vyhledá cokoli, co máš na displeji.

Kromě umělé inteligence si zkusíš i vyspělé fotografické nástroje. Naučíš se fotografovat v maximální kvalitě i s hodně slabým světlem díky funkci Nightography Zoom. Zjistíš, jak natáčet neroztřesené videozáznamy v rychlém pohybu, či jak vyfotíš nejlepší selfie s portrétním režimem.