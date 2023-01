Sony to myslí s elektromobily vážně! Takhle vypadá hypermoderní auto Afeela

Prototyp vznikl ve spolupráci Sony s automobilkou Honda

Prezentace se točila okolo technologií – parametrů jsme se mnoho nedozvěděli

Výroba začne v roce 2026 a elektromobil se dostane i do Evropy

Výroba elektroniky je v posledních letech pro technologické giganty evidentně málo přitažlivá, a tak se nejeden z nich pustil do vývoje vlastního automobilu. Největší spekulace se sice týkají Applu a jeho snahy o vytvoření osobního vozidla, nicméně konkurenti jsou v tomto ohledu napřed. Kupříkladu Huawei už svoje má, Xiaomi se na něj v dohledné době chystá a Samsung je vyrábí už hezkých pár let. Nyní se do party přidalo Sony, které spojilo síly s Hondou.

Počin, který společnost Sony Honda představila na veletrhu CES v Las Vegas, nese název Afeela. Elektromobil je doslova prošpikován moderními technologiemi a disponuje více než 40 senzory včetně kamer, radaru, ultrazvuku a lidaru, které mají napomoci autonomnímu řízení a včasné detekci překážek na vozovce.

Prezentace se točila především ohledně technologií v interiéru, kde Sony zužitkovalo své zkušenosti z herní branže. Interiér bude využívat Unreal Engine od Epic Games, který se bude starat nejen o infotainment, ale také o komunikaci a bezpečnost. Samotné technické řešení je postaveno na hardwarové platformě, kterou dodá Qualcomm.

AFEELA | Concept Movie

Watch this video on YouTube

Parametry vozidla jsme se bohužel nedozvěděli, nicméně se spekuluje o 400kW elektromotoru s pohonem všech čtyř kol, zrychlením z 0 na 100 km/h za 4,8 sekund a maximální rychlosti 240 km/h.

Afeela půjde do prodeje v roce 2026, přičemž předobjednávky začnou už v roce 2025. Nejdříve bude dostupná ve Spojených státech a později také v Japonsku i Evropě. Výroba bude probíhat v jedné z 12 továren na území USA.

Pokud jde o plánovaný počet vyrobených kusů, společnost mlčí. Otázka také visí nad cenou, nicméně samotná firma tvrdí, že se chce pustit do souboje s prémiovými automobilkami, jako jsou Mercedes-Benz, BMW, Volvo či Audi. Bohužel se nevyhneme ani nepopulárnímu modelu předplatného, v jehož rámci si řidiči budou moci odemknout některé funkce.