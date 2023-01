Sony se předvedlo v Las Vegas. Ukázalo tajemný projekt Leonardo a „nové“ hry pro PS VR 2

Sony na veletrhu CES představilo zejména novinky týkající se konzolí PlayStation

Většinu pozornosti si uzmul Leonardo, utajovaný projekt speciálního herního ovladače

Dostalo se ale i na PS VR 2, které dorazí do obchodů již 22. února

Jim Ryan, šéf herní divize Sony, začal tiskovou konferenci na veletrhu CES v Las Vegas prohlášením, že krize kolem nedostatku konzolí PlayStation je u konce. „Každý, kdo chce konzoli PlayStation 5, by ji měl ode dneška mnohem snáze sehnat u prodejců po celém světě,“ pochlubil se.

Projekt Leonardo

Sony však na CES přijelo předvést novinky, ne se pouze vracet k bolístce v podobě nedostatku PlayStationů v obchodech. A tou zdaleka nejzajímavější premiérou je nový herní ovladač schovaný za pracovní název Leonardo. Hráčům má pomoci překonat handicap.

Zařízení je vyvedeno v bílo-černo-modrém designu, aby ladilo s konzolí PlayStation 5. Jde vlastně o dvě bezdrátové kruhové plošky osázené tlačítky, které si ale může každý uzpůsobit a přemapovat podle úrovně svého postižení.

Každé „kolo“ má po obvodu místo pro 8 tlačítek. Ty však mohou být ploché, zakřivené, různě vystupující, nebo rovnou zdvojené. Nechybí analogové páčky, samozřejmě opět v několika verzích. „Projekt Leonardo je jakési plátno, na kterém si hráči mohou vytvořit vlastní herní zážitek. Obsahuje sadu vyměnitelných komponent včetně analogových páček a tlačítek různých tvarů i velikostí,“ uvádí Sony ve své tiskové zprávě.

Každý má právo hrát

Co je neméně důležité, Leonardo funguje sám, v páru, popřípadě s výchozím PS5 ovladačem DualSense. Každý ovladač pro fyzicky znevýhodněné má dvojici 3,5mm jacků pro připojení sluchátek a dalšího příslušenství. O nabíjení nebo výdrži se výrobce nezmiňuje, pravděpodobně se tedy dočkáme v brzké době dalšího přívalu informací.

Sony se poslední dobou na jakkoliv znevýhodněné hráče zaměřuje víc a víc. Zejména u svých vlastních videoher se snaží o to, aby si je mohl zahrát každý, bez rozdílu. Na konci loňského roku to perfektně ilustroval titul God of War Ragnarök, v minulosti například remake The Last of Us.

K tomu, aby bylo hraní dostupné, má přispět i ovladač ukrytý za mysteriózní pracovní název Leonardo. Japonská firma zatím neuvedla oficiální název, cenu ani datum uvedení na trh, na to všechno si budeme muset ještě počkat.

Gran Turismo na PS VR 2

Několik zajímavých slov Sony utrousilo také o svém novém headsetu pro virtuální realitu PlayStation VR 2, který dorazí na pulty obchodů (snad v dostatečném počtu) již 22. února. Mimochodem, CES 2023 je de facto první akcí, kde je PS VR 2 k nahlédnutí i k vyzkoušení koncovými zákazníky.

Gran Turismo 7 - PSVR 2 Gameplay Presentation | CES 2023

První novinka se týká závodního veletitulu Gran Turismo 7. Všichni majitelé hry dostanou s vydáním PS VR 2 bezplatný upgrade. Nebudou si tak muset připlácet, abys si zazávodili ve virtuální realitě.

Pro VR od Sony bude dostupný také nejoblíbenější titul z minulé generace PS VR, a sice počin od českého studia Beat Games jménem Beat Saber. Sony zde nijak nekomentovalo detaily, nicméně hra je zatím stále ve vývoji a až dorazí, půjde o zcela nový titul. Bezplatný upgrade pro původní hru z roku 2018 tak zcela jistě není v plánu.

Kromě toho s příchodem VR headsetu na trh dorazí také další tři desítky titulů. K těm nejočekávanějším patří Horizon Call of the Mountain, Dark Pictures: Switchback, strategie Cities VR nebo známé hry převedené do virtuální reality, jako je Resident Evil Village či No Man’s Sky.