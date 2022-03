Noční můra je u konce. Online funkce Gran Turismo 7 jsou konečně v provozu

Závodních her existuje celá řada, nicméně pokud bychom měli jmenovat jednu, která se nesmazatelně zapsala do historie herního průmyslu, byla by to Gran Turismo. Exkluzivní titul pro PlayStation se konečně po letech dočkal plnohodnotného pokračování v podobě sedmého dílu, na který majitelé konzolí od Sony vytouženě čekali 5 let. Uvedení na trh se ovšem neobešlo bez potíží.

Vývojáři z Polyphony Digital si problémů všimli poměrně záhy. „Krátce před vydáním aktualizace na verzi 1.07 jsme odhalili problém, kvůli kterému hra v konkrétních verzích na PS4 i PS5 nenabíhala správně,“ vysvětluje generální ředitel Kazunori Yamauchi. Hra doplatila na nutnost neustálého připojení k internetu, které má omezit aktivity cheaterů. Místo toho ale téměř 30 hodin nebyla v provozu jak online, tak offline část hry, což pochopitelně hráči přijali s nelibostí. Ostatně na serveru Metacritics kleslo hodnocení titulu uživateli na 2.0 bodů.

Problém je už nyní vyřešen, alespoň podle Yamauchiho tvrzení. Ten v prohlášení říká, že společnost pozastavila vydávání patche 1.07 a namísto toho začala šířit aktualizaci 1.08, která všechny zmíněné problémy napravuje.

Mimo technické problémy hru trápí mikrotransakce

Technické problémy hry na malou chvíli odvedly pozornost od mikrotransakcí, které hra obsahuje a které jsou notně kritizovány. Pokud hráči nechtějí vydělávat na vysněné auto hraním, mohou si za řádově stokoruny své oblíbené vozidlo koupit za skutečné peníze. V kontrastu s mnohem nižšími platbami u předchozího titulu Gran Turismo Sport a ceně 1 999 Kč jen za samotnou hru jsou mikrotransakce trnem v oku nejednoho hráče.