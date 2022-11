God of War Ragnarök může slavit. Stal se nejrychleji prodávanou hrou v historii PlayStationu

Tvůrci ze Santa Monica Studio mají hned několik důvodů k radosti. Od kritiků si jejich nejnovější dílo – akční RPG God of War Ragnarök – odneslo prakticky jen ty nejvyšší známky a v rámci prosincového udílení cen The Game Awards tak po právu zabojuje o ocenění pro nejlepší hru roku. Pro společnost Sony jsou však pochopitelně důležité zejména prodejní výsledky. Ani v tomto ohledu však novinka nezaostává – stala se totiž nejrychleji prodávanou exkluzivní hrou v historii PlayStationu.

Za pouhých pět dnů se prodalo 5,1 milionu kopií, což se dosud žádné exkluzivitě pro konzoli od Sony nepodařilo. Prvenství dosud drželo pokračování postapokalyptického dobrodružství The Last of Us z roku 2020, které sice stihlo oslovit 4 miliony hráčů už za tři dny, avšak na čísla God of War po pěti dnech v obchodech nedosáhlo. Pomyslnou trojici kasovních rychlíků uzavírá Spider-Man (2018) se 3,3 miliony prodanými kusy za tři dny.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Sílu značky God of War demonstruje skutečnost, že nebýt Ragnaröku, na třetím místě by zůstala původní hra z roku 2018. Té se za tři dny prodalo přes 3,1 milionu kopií, což bylo na tehdejší dobu rekordní.