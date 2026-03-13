Sonos Play: nový přenosný reproduktor s Wi-Fi, Bluetooth a výdrží 24 hodin

Adam Bělunek 13. 3. 19:00
  • Novinka od Sonosu půjde na trh s cenou 8 399 korun
  • Nabíjení probíhá pomocí bezdrátové základny a výdrž dosahuje na 24 hodin
  • Kromě modelu Play byl odhalen také reproduktor Era 100 SL bez mikrofonů 

Značka Sonos má za sebou poměrně turbulentní období. Od roku 2024 nepředstavila žádné nové produkty, protože se stále dokola řešila nedotažená aplikace, která nakonec stála místo generálního ředitele a došlo i k širšímu propouštění. Nyní ale po čase vidíme nový přenosný reproduktor s označením Sonos Play, který má se svými předchůdci v podobě starých modelů Play:1, Play:3 nebo Play:5 již jen pramálo společného. V aktuálním portfoliu značky se Play s cenou 8 399 korun řadí mezi dostupný Roam a dražší Move 2. Mohlo by se tedy jednat o zlatý střed, má Wi-Fi i Bluetooth a nechybí ani krytí IP67, což umožní ponoření do vody o hloubce jeden metr po dobu třiceti minut.

Z hlediska rozměrů je Play nejblíže asi modelu Era 100, má totiž 19,2 cm na výšku, 11,2 na šířku a 7,7 cm hloubku. Hmotnost 1,3 kg a praktické poutko umožní pohodlné přenášení. Podobnost k modelu Era 100 se nabízí i z hlediska zvukové architektury. Základem jsou dva tweetery vzájemně svírající pravý úhel a jeden středobasový měnič. Hlubší frekvence podpoří také dvojice pasivních radiátorů. Ovládání reproduktoru probíhá pomocí typických tlačítek a vybírat můžeme ze dvou barevných variant: černá a bílá. Z hlediska dalších funkcí nechybí automatické ladění Trueplay, podpora hlasového ovládání i linkový vstup. Nabíjení probíhá pomocí bezdrátové nabíjecí základny a baterie vydrží 24 hodin. Nově je možné seskupit až 4 reproduktory Sonos Play a Move 2 přes Bluetooth.

Vizuálně Era 100 SL od původního modelu nepoznáte

Era 100 nově také bez mikrofonů

Další novinkou, kterou si pro nás Sonos připravil je model Era 100 SL, což je prakticky Era 100 ale bez jakýchkoliv mikrofonů. Ostatní funkce a zvukové parametry zůstávají stejné, jen se budete muset obejít bez hlasového ovládání. Novinka s cenou 5 199 korun bude vstupním reproduktorem s cenou jen o něco vyšší, než má Roam 2. Opět můžete volit mezi bílou a černou variantou. Oba nově odhalené produkty můžete předobjednat už nyní, doručení bude dle webu výrobce dostupné od 31. března.



Zdroj: tisková zpráva
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

