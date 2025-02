Sonos se otřásá v základech. Po odchodu ředitele končí také 200 zaměstnanců

Velká vlna propouštění přichází jen v rámci hodin před zveřejněním finančních výsledků za poslední kvartál

Prozatimní ředitel Tom Conrad se snaží firmu zefektivnit a snížit náklady

Mezi očekávané zařízení patří high-end streamovací zařízení s kódovým označením Pinewood

Problémy amerického výrobce reproduktorů Sonos stále nekončí. Po vypuštění nefunkční aplikace, kterou následně společnost několikrát opravovala a nedávno ohlášeným odchodem generálního ředitele Patricka Spence, přichází další rána především pro zaměstnance firmy. Pod prozatimním vedením Toma Conrada společnost propouští 200 zaměstnanců. Tato informace včera přišla zaměstnancům e-mailem a následně se objevila také na firemním webu. Restrukturalizace má přinést snížení nákladů a zvýšení efektivity.

Jak dopadnou finanční výsledky?

K podobnému kroku Sonos přistoupil loni v létě, kdy firmu opustilo 100 lidí. Dvojnásobná vlna propouštění přichází jen těsně před ohlášením posledních finančních výsledků. Už z toho tedy můžeme soudit, že akcionáře nejspíše nečekají velmi dobré zprávy. Můžeme tedy spolu s nimi doufat, že Conrad ví co dělá a podaří se mu doladit problematickou aplikaci i správně nastavit novou firemní strukturu. Odchod dohromady tří stovek zaměstnanců v posledním roce totiž může vzbuzovat mnohé otázky.

Byla by škoda, pokud by mělo dojít k větším problémům této značky, její produkty totiž rozhodně mají své kvality. Z těch novějších mohu zmínit sluchátka Sonos Ace nebo poslední verzi vlajkového soundbaru Sonos Arc Ultra či subwooferu Sub 4. Nyní se navíc pracuje na high-end streamovacím zařízení, které má mít pracovní označení Pinewood a poběží na Androidu. Má kombinovat přístup ke službám Netflix, Max nebo Disney Plus a nabídne ovládání hlasem i pomocí fyzického ovladače. Díky několika HDMI konektorům poslouží také jako switch mezi vícero zařízeními. Díky tomuto zařízení se má zlepšit také propojení mezi reproduktory Sonos a televizemi různých značek. Eliminuje se zpoždění signálu i další problémy. Žádné oficiální informace přímo od výrobce ale zatím nemáme.