Recenze subwooferu Sonos Sub 4: král basů dostal matný kabátek i nový čip

Sonos Sub 4 sice nepřináší žádné revoluční novinky, i tak je ale skvělý

Konečně má matný povrch a dostal lepší čip i paměť

Wi-Fi 6 přináší vyšší rychlosti i lepší stabilitu přenosu, cena bohužel míří ke 23 tisícíům

Sonos kromě nového vlajkového soundbaru Arc Ultra vypustil také čtvrtou generaci subwooferu Sub 4. Ačkoliv vypadá skvěle, na první pohled se může zdát, že až tolik nového oproti svému předchůdci z roku 2020 nepřináší. Změnila se povrchová úprava, konektivita a drobně také vnitřní uspořádání. Přirozeně se ale nabízí otázka, zdali novinka stojí za upgrade a případně komu stojí za upgrade. Na tuto a snad i mnoho dalších otázek odpovíme v recenzi.

Design a provedení

Z hlediska tvaru novinka nijak nemění zavedené fungující křivky, tím pádem stejné zůstávají i rozměry 389 x 402 x 158 mm. Změnila se ale váha, která z 13,15 kg klesla na 11,79 kg. Ačkoliv Sonos mírně obměnil vnitřní uspořádání, navýšil výkon i paměti, stále se jedná o dvojici wooferů poháněnou dvěma zesilovači, které hrají proti sobě, každý na druhé straně vnitřního otvoru. Díky tomu vzniká efekt, který zajišťuje eliminaci nežádoucího rušení. To už jsem ale trochu odbočil z prvního ohledání nového produktu.

Zásadní změnou u Subu 4 je matný povrch, který nahradil původní lesklé provedení modelu Sub 3. Na to si mnozí stěžovali, protože udržet takový produkt v čistotě a bez otisků prstů je v podstatě nadlidský úkol. Novinka je tedy matná a z mého úhlu pohledu vypadá lépe. Otisky zde samozřejmě mohou ulpívat také, děje se to nicméně v mnohem menším měřítku. Zároveň je nutno zmínit, že jsem testoval černou verzi, která je v tomto aspektu patrně náchylnější než bílé provedení, které je taktéž k dispozici.

Design je vskutku minimalistický, jen na jedné z bočních stran najdeme malou diodu a tlačítko pro párování. Subwoofer stojí na čtyřech stabilních nožkách a mezi nimi spočívá otvor pro konektory, kde se ukrývá napájecí konektor a Ethernet. Ačkoliv je povrch subwooferu z plastu, materiál i zpracování působí velmi solidně. Zároveň jsem fanouškem tvaru, který mi na první pohled subwoofer neevokuje. V interiéru mě baví. Obsahem balení je pouze subwoofer, napájecí kabel a papírová dokumentace.

Výbava a funkce

Jak již bylo zmíněno výše, z hlediska zvukové výbavy se zde bavíme o dvojici měničů orientovaných proti sobě. Frekvenčně bychom se měli radovat z hloubek až okolo 25 Hz, dle některých testů se ale Sub 4 dostane dokonce ještě níže. Samozřejmě je přítomno ladění Trueplay, které pomocí telefonu upraví charakteristiku reproduktoru vzhledem k poslechové místnosti.

Novinkou je čtyřjádrový čip s frekvencí 1,9 GHz, 512MB DDR4 paměť a 4GB eMMC, díky čemuž Sub 4 lépe komunikuje s ostatními připojenými reproduktoru a umožní delší životnost i v rámci budoucích softwarových updatů a podobně. Otázkou zůstává, jestli je zrovna toto pro běžného uživatele rozpoznatelná změna. Naopak mnohé uživatele možná potěší novější Wi-Fi 6, která je i nadále doplněna Ethernetem pro případ kabelového propojení. Sub 4 samozřejmě spolupracuje s aplikací Sonos a je kompatibilní s většinou novějších produktů této značky. Asi není žádným překvapením, že není možné jej připojit k systému jiných značek.

Zvuk

Sonos Sub 4 jsem testoval v kombinaci se soundbarem Arc Ultra, který má sám o sobě vylepšené basy, po připojení subwooferu je to ale samozřejmě jiná pohádka. Zvukový projev je plný a při poslechu hudby registrujete basy tam, kde jste je dříve neslyšeli. Ideální zážitek však samozřejmě přichází hlavně při sledování filmů, kdy basová složka tvoří další dimenzi nejen svým zvukem ale i tlakem a vibracemi.

O to důležitější je správné vyladění poměru basů k ostatním složkám a také celkové hlasitosti. V menším panelákovém bytě může být s tímto problém a možná bych se v tomto případě poohlédl spíše po Subu Mini. Sub 4 si pro využití svého potenciálu zaslouží větší a nejlépe i akusticky ošetřenou místnost. Pokud ale takový luxus máte a Sub nemusíte škrtit kvůli sousedům, zažijete pořádnou nálož zvuku pěkně od spodu. Takto výkonný subwoofer opravdu zprostředkuje rozšířený zážitek z poslechu hudby i sledování filmů.

Mobilní aplikace

Aplikaci Sonos jsem nedávno popisoval v rámci recenze Sonosu Arc Ultra, vezmu to tedy zkratkovitě. Hned na první pohled je vidět, že Sonos usilovně pracuje na vylepšení pošramocené pověsti právě v ohledu softwaru. Z mých zkušeností musím říct, že aplikace fungovala v podstatě bez větších problémů a párování reproduktorů funguje velmi jednoduše.

Aplikace je lokalizovaná do češtiny a je dostupná pro iOS i Android. Poslouží pro základní přehled o připojených zařízeních i pro detailní nastavení jednotlivých produktů. Ať už se bavíme o soundbaru nebo subwooferu, každý z produktů můžete v aplikaci zvláště rozkliknout a upravit jeho nastavení. V rámci aplikace probíhá také ladění Trueplay (pro soundbar i subwoofer zvláště).

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv mnozí kritizují minimální rozdíly Subu 3 a nového Subu 4, musím říct, že osobně se mi nový produkt zalíbil. Matná úprava je rozhodně praktičtější a nový čip nebo rychlejší Wi-Fi 6 zase vylepší uživatelskou přívětivost na roky dopředu. Ano, zvukově se nejedná o žádnou revoluci a subwoofer pracuje na stejném principu, jako jeho předchůdce. Cena 22 999 korun může taktéž rozhodnutí o jeho koupi zkomplikovat.

Osobně bych ze Subu 3 asi nepřecházel, ale pokud hledáte první subwoofer do vaši Sonos sestavy a máte na tuto novinku vhodné prostory, může být Sub 4 dobrou volbou. Jeho výkon je královský a designově se podařil, ať už se bavíme o černé nebo bílé barevné variantě. Skvěle může doplnit již existující Sonos sestavu nebo jen soundbar u televize.

Sonos Sub 4 8 Design a zpracování 8.2/10

















Kvalita zvuku 8.5/10

















Funkce a výbava 7.0/10

















Doprovodná aplikace 8.4/10

















Klady matná povrchová úprava

nižší hmotnost

nový čip i paměti

nově Wi-Fi 6 Zápory žádná zásadní vylepšení

poměrně vysoká cena

kompatibilní pouze se Sonosem Koupit Sonos Sub 4