Slevová smršť u Samsungu: Galaxy A56 za 7 tisíc, Galaxy S25 jen za 14 tisíc

- České e-shopy nabízí famózní slevy na telefony Samsung
- Nejzajímavější je Galaxy S25 v základní konfiguraci za necelých 14 tisíc
- Koupíte ale i Galaxy A16 s pěknou slevou za 2,5 tisíce korun
Vánoce jsou za rohem, a kdo ještě nemá dárky, může využít famózní slevy, s kterými na konci roku přišla společnost Samsung. U vybraných prodejců teď koupíte low-end model pro nenáročné Galaxy A16 za 2,5 tisíce korun, což je sleva skoro o třetinu. Největší sleva přitom „číhá“ na fanoušky vlajkových lodí, protože základní kompaktní model Galaxy S25 je v akci levnější o 7,5 tisíce.
Galaxy S25 za nejnižší cenu vůbec
Pojďme vzít rovnou hlavní vlajkový model – Galaxy S25. Ten většina tuzemských prodejců nabízí s cenou kolem 15 a 16 tisíc korun. Řeč je o základní paměťové variantě se 128GB úložištěm. E-shop Mobil Pohotovost však zašel ještě dál, nabízí jej za 13 990 korun včetně DPH. K tomu dává ještě prodlouženou záruku o jeden rok zcela zdarma.
Základní Galaxy S25 zůstává kompaktním členem řady, ale hardwarově působí jako plnohodnotná vlajka: nabízí 6,2″ plochý AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř běží Snapdragon 8 Elite for Galaxy v kombinaci s 12 GB RAM. Trojitý fotoaparát na zádech tvoří 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv, zatímco vpředu je 12Mpx selfie kamerka. O výdrž se stará baterie s kapacitou 4 000 mAh s 25W drátovým nabíjením a až 15W bezdrátovým včetně reverzního dobíjení příslušenství.
Zlevnil i model A56 a A16
Pokud vlajkový model, navíc ještě v kompaktním provedení, není telefon úplně pro vás, můžete sáhnout po modelu střední třídy Galaxy A56. Ten nabízí 6,7″ Full HD+ Super AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Exynos 1580, až 12 GB RAM a 256GB úložiště, trojitý fotoaparát (opět hlavní 50megapixelový), 5000mAh baterii s 45W nabíjením, stereo reproduktory, čtečku otisků prstů v displeji, 5G, NFC a krytí IP67.
Se slevou 26 % jej můžete pořídit za 7 390 korun, případně za necelých 9 tisíc korun ve vyšší 256GB variantě. Pro ty nejméně náročné zákazníky je tu pak model Galaxy A16, který spadl cenou na úroveň těch nejlevnějších smartphonů. V akci jej seženete o tisícovku levněji, Mobil Pohotovost jej nabízí za 2 490 korun včetně daně.