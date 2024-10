Samsung Galaxy A16 5G oficiálně: 6 let softwarové podpory za 6 tisíc

Samsung dopřeje i svým nejlevnějším telefonům pořádnou porci softwarové podpory

Galaxy A16 5G rovněž láká na atraktivní vzhled, základní voděodolnost a podporu sítí 5G

Cena v Evropě je stanovena na 249 eur, tedy asi 6 300 korun

Samsung rozšířil své telefonní portfolio o nový smartphone. Přestože svojí výbavou spadá spíše do nižších cenových pater, korejská firma se rozhodla dopřát mu něco, co nemají ani několikanásobně dražší telefony – 6 let softwarové podpory zahrnující nejen bezpečnostní záplaty, ale rovnou velké systémové aktualizace.

Samsung Galaxy A16 5G: základní odolnost a 90Hz displej

Po stránce designu představená novinka nijak nevybočuje z řady, její vzhled na první dobrou prozradí, že před sebou máme levnější telefon od Samsungu.

Podle čeho lze poznat, že je levnější? Protože displej obklopují poměrně široké rámečky (zejména dole) s kapkovitým výřezem nahoře uprostřed.

Podle čeho lze poznat, že je od Samsungu? Díky provedení hlavního fotoaparátu sestaveného ze tří čoček poskládaných pod sebou.

Korejci navíc telefonu dopřáli moderní ploché boky, ze kterých na pravé straně vystupuje designový prvek Key Island. Jedná se o vystouplý ostrůvek obsahující tlačítka pro změnu hlasitosti a zamknutí/odemknutí, přičemž zamykací tlačítko slouží zároveň jako čtečka otisků prstů. Galaxy A16 5G má v pase 7,9 mm, váží 200 gramů a ustojí i lehký kontakt s vodou – splňuje totiž stupeň krytí IP54.

Mezi široké rámečky je vměstnán 6,7″ displej typu Super AMOLED, který se pyšní Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Ve výřezu displeje najdeme 13Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0, na zádech se pak nachází následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní se světelností f/1.8

5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

2MPx makro snímač se světelností f/2.4

Galaxy A16 5G zvládá i 10× přiblížení, jedná se však pouze o digitální výřez z hlavního snímače. Maximem pro záznam videa je Full HD rozlišení při 30 fps, popř. HD při 120 fps.

Exynos nebo MediaTek

Samsung bude nabízet Galaxy A16 5G se dvěma různými čipsety – do Evropy dorazí s Exynosem 1330, v asijských zemích jej bude pohánět čipset MediaTek Dimensity 6300. V obou případech se jedná o základní čipset s osmijádrovým procesorem a podporou sítí 5G. Potvrzenou máme zatím pouze jedinou paměťovou verzi se 4 GB RAM a 128GB úložištěm, které rozšířit paměťovou kartou – jejím použitím se ale kvůli hybridnímu šuplíku ochudíte o funkci dual-SIM.

Oproti minulé generaci jsme se museli rozloučit s 3,5mm portem na sluchátka, jediným fyzickým portem na těle telefonu je USB-C sloužící k dobíjení 5000mAh akumulátoru. Bezdrátová konektivita je pak kromě 5G zastoupena standardy Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 a NFC. Operačním systémem je Android 14, ovšem díky příslibu šesti let upgradů lze počítat, že se dostane až na Android 20.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy A16 5G bude dostupný ve třech barvách – černé, šedé a tyrkysové. V tuto chvíli je telefon dostupný ve Francii, kde varianta 4/128 GB stojí 249 eur, tedy asi 6 300 korun. Informace o dostupnosti na českém trhu se snad dozvíme brzy.