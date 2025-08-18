Skládačky frčí: Evropané je kupují čím dál víc, Samsung z toho nadšený není

- Ohebné telefony mají v Evropě na růžích ustláno, alespoň podle rostoucích prodejů
- Vzestup konkurence těší zákazníky, Samsung ale přichází o svou dominanci
- Co do obliby mají Evropané raději skládačky ve tvaru knížky, než ty ve tvaru véčka
Ohebné smartphony jsou stále malým, ale pro změnu dynamicky se rozvíjejícím trhem. O rostoucí popularitě svědčí především čísla, která nyní zveřejnila respektovaná společnost Counterpoint Research. Podle jejich dat roste trh se skládačkami velmi rychlým tempem, přičemž v loňském roce se objem dodávek zařízení na evropský trh zvětšil oproti roku 2023 o rovných 37 procent, což není vůbec málo. I tak je ale potřeba mít na paměti, že z celkového trhu tvoří ohebné telefony jen zhruba 2 procenta.
Dominance Samsungu v Evropě v ohrožení
Co je poměrně zajímavé je fakt, že hlavním tahounem v Evropě jsou skládačky ve stylu knížky a nikoli véčka, která jsou levnější. Právě skládačky ve tvaru knížky zaznamenaly v roce 2024 meziroční nárůst prodejů o rovných 60 procent. Neméně zajímavé je sledovat, jak se postupem času zmenšuje dominance Samsungu v této oblasti – zatímco v roce 2022 se jihokorejský gigant mohl pyšnit podílem 98 procent, o rok později se jeho podíl zmenšil na 73 procent, když na trh vstoupil Honor, Google, OnePlus a Tecno, přičemž také v roce 2024 tento trend pokračuje.
V loňském roce Samsung opanoval pouze 50 procent trhu, a to i přes to, že se jeho prodeje zvedly o 10 procent. Druhé místo zaujal Honor s podílem 34 procent, kterého dosáhl i díky meziročnímu nárůstu o těžko uvěřitelných 377 procent. Třetí místo poté patří Googlu s 9 procenty a 72% meziročním nárůstem, čtvrté je Oppo s 4 procenty trhu a 10% růstem a pátou příčku zaujímá Tecno s 2 procenty a růstem 88 procent.
Za propadem Samsungu může nejen vzestup konkurence, ale také loňská generace skládaček, od které měli uživatelé mnohem vyšší očekávání, než s čím nakonec Samsung vyrukoval. Právě i tato sázka na konzervativní přístup se dost možná jihokorejské společnosti vymstila, což se projevilo i na letošních modelech, které jsou mnohem více konkurenceschopné. Naopak letošní Fold 7 byl mezi uživateli přijat velice příznivě.
Jestli se Samsungu podaří zastavit propad ovšem není příliš jasné, neboť před nedávnem se tu začal prodávat Honor Magic V5 a brzy by měl dorazit ještě Google Pixel 10 Pro Fold, které ještě mohou zamíchat kartami. Příští rok bychom také měli spatřit ohebný iPhone, jenž pravděpodobně na tomto malém trhu způsobí malé zemětřesení.