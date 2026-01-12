Skládačka od Applu nebude žádný experiment. Ovlivní i nástupce nejtenčího iPhonu

- Ohebný iPhone by měl být uveden na trh ještě v tomto roce
- Apple u něj údajně použije nový typ displeje
- Ten by se mohl objevit i ve spekulovaném nástupci iPhonu Air
Technologický svět napjatě očekává, kdy se Apple vytasí se svou vlastní skládačkou. Ostatní sice už na tomto trhu nějaký ten pátek operují, avšak bez jednoho z největších výrobců chytrých telefonů na světě nemá tato kategorie takovou pozornost a vážnost, jakou by si zasluhovala. Nyní to po letech konečně vypadá, že Apple již brzy představí vlastní ohebný smarthphone, který by mohl znamenat velkou změnu nejen pro celý segment skládaček, ale poměrně překvapivě také pro nástupce nejtenčího iPhonu v historii.
Skládačka Applu má otestovat nový typ displeje
iPhone Fold by měl být prvním zařízením od Applu, které bude využívat technologii OLED vyrobenou Samsungem a nazvanou CoE (Color Filter on Encapsulation), díky níž má být displej jasnější a tenčí než u předchozích modelů, alespoň tak to uvádí server The Elec. V tradičním OLED panelu je nad displejem umístěna polarizační fólie, která omezuje odrazy a zlepšuje kontrast. Nevýhodou je, že tato fólie také absorbuje část světla OLED, což snižuje jas a čitelnost. S technologií CoE by Apple polarizační vrstvu zcela odstranil a místo toho by barevný filtr aplikoval přímo na ochrannou vrstvu OLED.
Výsledkem by byl tenčí displej, který propouští více světla a poskytuje vyšší jas bez vyšší spotřeby energie. Odstranění vrstev by také znamenalo menší celkovou tloušťku, což by mohlo přispět k tenčímu designu iPhonu. Podle The Elec plánuje Apple představit CoE se svým skládacím iPhonem, který by mohl být uveden na trh již koncem roku 2026, a poté tuto technologii rozšířit na iPhone Air 2 v roce 2027. Uvedení posledně jmenovaného modelu bylo údajně odloženo kvůli slabším prodejům původního iPhonu Air.
Podle zdrojů z odvětví citovaných na korejském webu bude rozhodnutí o tom, zda bude CoE použito a zda bude iPhone Air 2 uveden na trh, učiněno do třetího čtvrtletí tohoto roku. Samsung mezitím plánuje použít tuto technologii nejen u svých skládacích modelů Galaxy Z Fold a Z Flip, ale také u modelu Galaxy S26 Ultra, který se očekává v prvním čtvrtletí tohoto roku. Galaxy S26 Ultra bude prvním neskládacím smartphonem Samsungu, který bude tuto technologii využívat, nicméně gigant ze Soulu ji interně označuje jako OCF (On-Cell Film).