TOPlist

Skládačka od Applu nebude žádný experiment. Ovlivní i nástupce nejtenčího iPhonu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 1. 18:00
1
Pravděpodobná podoba ohebného iPhonu od Applu
  • Ohebný iPhone by měl být uveden na trh ještě v tomto roce
  • Apple u něj údajně použije nový typ displeje
  • Ten by se mohl objevit i ve spekulovaném nástupci iPhonu Air

Technologický svět napjatě očekává, kdy se Apple vytasí se svou vlastní skládačkou. Ostatní sice už na tomto trhu nějaký ten pátek operují, avšak bez jednoho z největších výrobců chytrých telefonů na světě nemá tato kategorie takovou pozornost a vážnost, jakou by si zasluhovala. Nyní to po letech konečně vypadá, že Apple již brzy představí vlastní ohebný smarthphone, který by mohl znamenat velkou změnu nejen pro celý segment skládaček, ale poměrně překvapivě také pro nástupce nejtenčího iPhonu v historii.

Skládačka Applu má otestovat nový typ displeje

iPhone Fold by měl být prvním zařízením od Applu, které bude využívat technologii OLED vyrobenou Samsungem a nazvanou CoE (Color Filter on Encapsulation), díky níž má být displej jasnější a tenčí než u předchozích modelů, alespoň tak to uvádí server The Elec. V tradičním OLED panelu je nad displejem umístěna polarizační fólie, která omezuje odrazy a zlepšuje kontrast. Nevýhodou je, že tato fólie také absorbuje část světla OLED, což snižuje jas a čitelnost. S technologií CoE by Apple polarizační vrstvu zcela odstranil a místo toho by barevný filtr aplikoval přímo na ochrannou vrstvu OLED.

Výsledkem by byl tenčí displej, který propouští více světla a poskytuje vyšší jas bez vyšší spotřeby energie. Odstranění vrstev by také znamenalo menší celkovou tloušťku, což by mohlo přispět k tenčímu designu iPhonu. Podle The Elec plánuje Apple představit CoE se svým skládacím iPhonem, který by mohl být uveden na trh již koncem roku 2026, a poté tuto technologii rozšířit na iPhone Air 2 v roce 2027. Uvedení posledně jmenovaného modelu bylo údajně odloženo kvůli slabším prodejům původního iPhonu Air.



Skládací iPhone Fold, ilustrační



Nepřehlédněte

Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného

Podle zdrojů z odvětví citovaných na korejském webu bude rozhodnutí o tom, zda bude CoE použito a zda bude iPhone Air 2 uveden na trh, učiněno do třetího čtvrtletí tohoto roku. Samsung mezitím plánuje použít tuto technologii nejen u svých skládacích modelů Galaxy Z Fold a Z Flip, ale také u modelu Galaxy S26 Ultra, který se očekává v prvním čtvrtletí tohoto roku. Galaxy S26 Ultra bude prvním neskládacím smartphonem Samsungu, který bude tuto technologii využívat, nicméně gigant ze Soulu ji interně označuje jako OCF (On-Cell Film).

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Tim Cook s hromadou peněz (ilustrační obrázek)
Oproti roku 2024 si pohoršil, přesto bere miliardy. Kolik vydělává Tim Cook?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:10
3
Bláznivé slevy od JBL: toto je výběr našich TOP slev!
Bláznivé slevy od JBL: na těchto produktech teď ušetříte tisíce!
PR článek
PR článek PR článek 12:15
Xaomi 17 Air na uniklém renderu
Vypadá božsky, přesto ho zrušili. Xiaomi 17 Air měl tloušťku pouhých 5,5 mm
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 11:15
9
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung očekává nejvyšší tržby i zisk v historii. Zároveň varuje před zdražováním smartphonů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
0

Kapitoly článku