Samsung oznámil historicky nejvyšší tržby a 2,5× vyšší zisk než v minulém čtvrtletí

- Samsung má za sebou velmi úspěšné čtvrtletí
- Díky zvýšeným prodejům čipů firma vykázala rekordní tržby a výrazný nárůst ziskovosti
- Výhled na příští kvartály vypadá velmi pozitivně
Velcí technologičtí giganti se v tomto týdnu chlubí svými finančními výsledky za uplynulé čtvrtletí, mezi nimi nechybí ani korejský Samsung. Korejská firma víceméně potvrdila nadějné odhady zveřejněné před dvěma týdny, a po několika méně ziskových kvartálech se nadechla k lepším číslům – jednak zaznamenala nejvyšší tržby ve své historii, zisk je pak nejvyšší od poloviny roku 2022.
Samsung mezi červencem a zářím letošního roku utržil 86,1 bilionů wonů (asi 1,26 bilionů korun), což je meziročně o 8,8 % více. Zisk narostl o téměř 33 % na 12,2 bilionů wonů (asi 180 miliard korun), což je nejvyšší číslo od druhého kvartálu roku 2022. Ještě více bije zisk do očí ve srovnání s předchozím čtvrtletím, kdy Samsung vykázal tržby „pouze“ ve výši 4,7 bilionů wonů – nyní je to tedy víc než 2,5× více.
Samsung v minulých čtvrtletích tahaly ke dnu výsledky čipové divize, především pak slabé prodeje paměťových čipů. Tentokráte ale tato jednotka zavelela k obratu – korejská firma jednak začala masově vyrábět čipy HBM3E a serverové SSD, v příštím roce pak plánuje sériovou výrobu čipů HBM4, jejichž vzorky se již nyní dostávají k prvním zákazníkům. Celkově tato divize utržila 33,1 bilionů wonů, což je meziročně o 19 procent více.
Samsung také očekává výrazně lepší divize System LSI, především díky prosazování budoucích čipů Exynos. Ty mají být vyráběné moderním 2nm procesem, díky němuž mají být konkurenceschopnější než minulé generace – Samsung hodlá svými čipy vybavit velkou část produkce nadcházejících smartphonů řady Galaxy S26.
Z úspěšného přechodu na 2nm proces budou těžit i továrny Samsungu, které se už v uplynulém čtvrtletí radovaly ze zvýšené ziskovosti, především díky snížení jednorázových nákladů a díky lepšímu využití výrobních kapacit. Samsungu se podařil nasmlouvat rekordně vysoký počet objednávek, mluví se o tom, že mezi jeho velké zákazníky patří společnosti Tesla nebo Qualcomm.
Dařilo se i mobilní divizi, která vykázala tržby ve výši 34,1 bilionů wonů a zisk 3,6 bilionů wonů. V obou případech se jedná o meziroční nárůst, za kterým stojí zejména velký úspěch ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7. Silná poptávka po telefonech pozitivně ovlivnila i výsledky jednotky Samsung Display Corporation, která utržila 8,1 bilionů wonů.
Jednotka vyrábějící televizory zaznamenala tržby ve výši 13,9 bilionů wonů, avšak kvůli silné konkurenci skončila v mírné ztrátě 0,1 bilionů.