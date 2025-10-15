Samsung očekává silné kvartální výsledky. Spekuluje se, že bude vyrábět příští Snapdragony

- Samsung se pochlubil optimistickým výhledem na nadcházející kvartální výsledky
- Firma počítá s nejvyššími tržbami ve své historii
- Provozní zisk má oproti poslednímu kvartálu narůst o 157 procent
Samsung zveřejnil odhad finančních výsledků za třetí čtvrtletí letošního roku. Investoři mají důvod k radosti – korejská firma počítá s nejvyššími tržbami ve své historii, provozní zisk se má vrátit na úroveň před velkou čipovou krizí v roce 2022.
Samsung vyhlíží silné kvartální výsledky
Samsung odhaduje, že tržby za letošní třetí kvartál dosáhnou 86 bilionů wonů (asi 1,26 bilionů korun), což je o 8,7 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Provozní zisk pak má narůst o 32 procent na 12,1 bilionů wonů (asi 180 miliard korun). Skok v provozním zisku je ještě více patrný ve srovnání s minulým kvartálem, kdy Samsung vykázal provozní zisk „pouze“ 4,7 bilionů wonů – nyní tedy očekává mezikvartální růst o 157 procent.
Samsung v poslední době táhly dolů slabé prodeje paměťových čipů, nyní je na tom korejská firma výrazně lépe – daří se jí prodávat jak čipy pro umělou inteligenci, tak i paměťové čipy DRAM a NAND používané v datových centrech. Samsung díky tomu opět stanul na první příčce mezi všemi výrobci paměťových čipů.
Výrobce příštího vlajkového Snapdragonu?
Korejská firma také v minulých měsících uzavřela spoustu důležitých kontraktů na dodávky čipů, například s firmou OpenAI nebo a automobilkou Tesla. V minulém týdnu se dokonce objevila spekulace, že by v továrnách Samsung měl vznikat i chystaný čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Tato upravená verze nedávno představeného čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 by se neměla od „originálu“ lišit pouze vyššími taky (jako v minulých letech), ale i modernějším 2nm procesem GAA právě od Samsungu.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 by se měl dostat do části produkce vlajkových smartphonů řady Galaxy S26 – zbytek produkce má pohánět vlastní čip Exynos 2600. Výroba Snapdragonů (byť pro vlastní telefony) by každopádně byla pro Samsung významným skokem – jejich výhradním producentem byla dosud spoustu let tchajwanská firma TSMC.
Velký zájem o skládačky
Tahounem tržeb v uplynulém kvartále se také měly stát ohebné smartphony představené letos v létě, především Galaxy Z Fold 7. Samsung u tohoto telefonu dramaticky snížil tloušťku a hmotnost, čímž dohnal a zčásti i předehnal dravou čínskou konkurenci. Díky tomu Galaxy Z Fold 7 na mnoha trzích v prodejích překonával levnější véčko Galaxy Z Flip 7, což se na tržbách a zisku nepochybně projevilo.
Na detailní rozborku finančních výsledků Samsungu si budeme muset počkat na konec tohoto měsíce, kdy budou zveřejněné kompletní finanční výsledky.