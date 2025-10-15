TOPlist

Samsung očekává silné kvartální výsledky. Spekuluje se, že bude vyrábět příští Snapdragony

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 10. 9:00
Sídlo společnosti Samsung v italském Miláně (ilustrační obrázek)
  • Samsung se pochlubil optimistickým výhledem na nadcházející kvartální výsledky
  • Firma počítá s nejvyššími tržbami ve své historii
  • Provozní zisk má oproti poslednímu kvartálu narůst o 157 procent

Samsung zveřejnil odhad finančních výsledků za třetí čtvrtletí letošního roku. Investoři mají důvod k radosti – korejská firma počítá s nejvyššími tržbami ve své historii, provozní zisk se má vrátit na úroveň před velkou čipovou krizí v roce 2022.

Samsung vyhlíží silné kvartální výsledky

Samsung odhaduje, že tržby za letošní třetí kvartál dosáhnou 86 bilionů wonů (asi 1,26 bilionů korun), což je o 8,7 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Provozní zisk pak má narůst o 32 procent na 12,1 bilionů wonů (asi 180 miliard korun). Skok v provozním zisku je ještě více patrný ve srovnání s minulým kvartálem, kdy Samsung vykázal provozní zisk „pouze“ 4,7 bilionů wonů – nyní tedy očekává mezikvartální růst o 157 procent.

Samsung v poslední době táhly dolů slabé prodeje paměťových čipů, nyní je na tom korejská firma výrazně lépe – daří se jí prodávat jak čipy pro umělou inteligenci, tak i paměťové čipy DRAM a NAND používané v datových centrech. Samsung díky tomu opět stanul na první příčce mezi všemi výrobci paměťových čipů.

Výrobce příštího vlajkového Snapdragonu?

Korejská firma také v minulých měsících uzavřela spoustu důležitých kontraktů na dodávky čipů, například s firmou OpenAI nebo a automobilkou Tesla. V minulém týdnu se dokonce objevila spekulace, že by v továrnách Samsung měl vznikat i chystaný čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Tato upravená verze nedávno představeného čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 by se neměla od „originálu“ lišit pouze vyššími taky (jako v minulých letech), ale i modernějším 2nm procesem GAA právě od Samsungu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (1)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 by se měl dostat do části produkce vlajkových smartphonů řady Galaxy S26 – zbytek produkce má pohánět vlastní čip Exynos 2600. Výroba Snapdragonů (byť pro vlastní telefony) by každopádně byla pro Samsung významným skokem – jejich výhradním producentem byla dosud spoustu let tchajwanská firma TSMC.

Velký zájem o skládačky

Tahounem tržeb v uplynulém kvartále se také měly stát ohebné smartphony představené letos v létě, především Galaxy Z Fold 7. Samsung u tohoto telefonu dramaticky snížil tloušťku a hmotnost, čímž dohnal a zčásti i předehnal dravou čínskou konkurenci. Díky tomu Galaxy Z Fold 7 na mnoha trzích v prodejích překonával levnější véčko Galaxy Z Flip 7, což se na tržbách a zisku nepochybně projevilo.

Na detailní rozborku finančních výsledků Samsungu si budeme muset počkat na konec tohoto měsíce, kdy budou zveřejněné kompletní finanční výsledky.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku