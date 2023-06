Samsung nebude otálet. One UI 6 nabídne k testování ještě před finálním Androidem 14

Vývoj Androidu 14 se nachází v horké fázi – na světě je druhá veřejná beta verze, tento měsíc by měla dorazit třetí, která podle oficiálního harmonogramu zahájí období ladění stability. Počítáme, že finální Android 14 bude hotov letos v srpnu, kdy bude okamžitě dostupný na smartphonech (a tabletu) Google Pixel. Zařízení ostatních značek se nového Androidu dočkají později, mezi prvními budou nepochybně ta od Samsungu.

Stejně jako někteří zvědaví uživatelé si i Samsung s beta verzemi Androidu 14 pohrává – chystá se na ně naroubovat novou verzi svého prostředí One UI s pořadovým číslem 6. Někteří majitelé smartphonů korejské značky si budou moci nové prostředí ohmatat již zanedlouho – podle informátora Dohyuna Kima by měl Samsung nabídnout nový systém k veřejnému testování již v polovině července. Beta verze by měla být dostupná na telefonech řady Galaxy S23, ostrá verze by pak na nich měla „přistát“ v říjnu.

One UI 6(Android 14) Beta for Galaxy S23 Series is expected to be available in mid-July if fast. The stabled version will be available in October. (Source: 란즈크)

