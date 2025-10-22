Samsung konečně odpověděl Applu! Galaxy XR má být headset, na který všichni čekali

- Samsung v noci na dnešek představil svoji odpověď na jablečný headset Vision Pro
- Galaxy XR je výsledkem úzké spolupráce Samsungu s Qualcommem a Googlem
- Headset má být pohodlnější a ergonomičtější než Vision Pro
- Díky otevřené platformě Android XR od Googlu podporuje všechny aplikace pro Android
Trh s AR/VR brýlemi není rozhodně tak velký jako trh se smartphony, přesto technologické firmy věří, že v této oblasti je budoucnost. Když Apple v roce 2023 představil svoji náhlavní soupravu Vision Pro, začaly se rojit dotazy, kdy přijde se svojí odpovědí Samsung. Korejská firma se ale zjevně nechtěla do tohoto riskantního podniku pouštět sama, a proto přizvala ke spolupráci další dva technologické giganty – Google a Qualcomm. Společnými silami tyto tři firmy vytvořily produkt, který se pokusí veřejnost zaujmout víc než konkurenční produkty od Applu a Mety.
Galaxy XR: lehčí a ergnomičtější než Vision Pro
Jelikož náhlavní souprava od Samsungu přichází víc než dva roky pro brýlích Apple Vision Pro, měl Samsung dost času vyladit veškeré neduhy, které jsou jablečnému headsetu vyčítány. Souprava Galaxy XR je oproti Vision Pro lehčí (i s popruhem váží 545 gramů) a má být pohodlnější na nošení – rám je navržen tak, aby rozložil tlak na čelo a zadní část hlavy, akumulátor je kvůli snížení hmotnosti připojen externě. Do celkové váhy také není započítán odnímatelný čelní štít, který blokuje světlo a umožňuje se ještě více se ponořit do VR aplikací.
Galaxy XR je vybaven dvěma micro-OLED displeji s rozlišením 3 553 × 3 840 pixelů, dohromady tak dostanete ekvivalent 8K rozlišení. Displeje pokrývají široké zorné pole (109° horizontálně, 100° vertikálně) a pracují v obnovovacích frekvencích 60, 72 a 90 Hz, přičemž prostřední je výchozí. U headsetu lze nastavit mezioční vzdálenost (54-70 mm), podporovány jsou i optické předsádky pro uživatele, kteří nosí brýle.
Vidění okolí zabezpečují vestavěné 6,5 Mpx kamery s širokoúhlými objektivy se světelností f/2.0, s nimi lze zároveň pořizovat 3D fotografie nebo zaznamenávat 3D videa. K orientaci v prostoru a ke sledování rukou slouží dalších šest kamer – okolí tak není nutné dovybavovat dalším speciálním hardwarem. Díky dalším čtyřem kamerám pro sledování očí také Galaxy XR přesně ví, kam se zrovna díváte. Tyto kamery jsou zároveň vybavené čtečkou oční duhovky, která slouží pro „odemknutí“ brýlí a k přihlašování do aplikací, které ověření vyžadují.
O pohon Galaxy XR se stará čipset Qualcomm Snapdragon XR2+ spárovaný s 16 GB RAM a 256GB úložištěm. Tento čip nabízí 20 procent rychlejší CPU a o 15 procent rychlejší GPU než základní varianta Snapdragon XR2 a dokáže přenášet video z venku na vnitřní displeje s minimální latencí (12 ms). Souprava je také vybavena dvoupásmovými reproduktory, ovšem lze k ní připojit i bezdrátová sluchátka – podporovány jsou bezdrátové technologie Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7 s nízkou latencí.
Externí akumulátor má zajistit výdrž 2,5 hodiny při sledování videa, nebo 2 hodiny při běžném používání – na dlouhé cesty si jich tak budete muset přibalit několik.
Premiéra platformy Android XR
Náhlavní souprava Galaxy XR je prvním produktem běžícím na platformě Android XR, kterou Google představil v prosinci loňského roku. Jedná se o otevřenou platformu se silnými základy v ekosystému Google, což výrazně zvyšuje šance na úspěch – na Galaxy XR je možné spouštět veškeré aplikace pro systém Android, vývojáři mohou pro vývoj aplikací pro tuto platformu využívat prostředí OpenXR, WebXR nebo Unity.
Google pro účely Android XR spoustu aplikací upravil, aby potenciál heatsetu maximalizoval – aplikace Fotky umí přidat klasickým fotografiím 3D efekt, v aplikaci Mapy Google lze doslova létat nad reálným světem a přímo se přenášet do zajímavých míst, YouTube lze zase využít k prohlížení 360° videí. K ovládání slouží systému a jeho aplikací slouží gesta rukou, a velkou měrou i hlasové příkazy zadávané prostřednictvím asistenta Gemini.
Cena a dostupnost
Galaxy XR se dá zakoupit již dnes v Jižní Koreji a v USA, a to za cenu 1 799 dolarů (asi 45 600 korun s DPH). Po časově omezenou dobu Samsung k náhlavní soupravě nabízí hodnotný balíček v hodnotě 1000 dolarů (asi 25 tisíc korun), který zahrnuje:
- 12 měsíců předplatného Google AI Pro, YouTube Premium a Google Play Pass
- Zkušební verze YouTube TV na 3 měsíce (v USA)
- Přístup k sezoně NBA League Pass (v USA)
- Přístup k NFL Pro Era, Projecet Pulsar od Adobe, Asteroid a Calm
- Slevy na příslušenství
O tom, zda bude souprava Galaxy XR dostupná i na globálním trhu, se Samsung zatím nepochlubil.