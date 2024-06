Vision Pro posouvají rozšířenou realitu na zcela novou úroveň. Přesvědčí vás působívé ukázky?

Brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro přišly v loňském roce na trh s tím, že chtějí změnit pravidla hry. Headsety v tomto odvětví aktuálně řeší dva zásadní problémy – kvalitu hardwaru a nedostatek softwaru. Zatímco první překážku Apple podle všeho zdárně překonal, s tou druhou to bude mít o poznání těžší. Vyrobit kvalitní hradwarový produkt je totiž jedna věc, ale dát lidem důvod k tomu, aby si jej nejen koupili, ale také používali, to už je věc zcela jiná. Sám Apple to nicméně nerozlouskne, ale bude na to potřebovat řadu vývojářů třetích stran.

Ti pochopitelně potřebují nástroje, se kterými mohou pracovat a které jim umožní vytvářet poutavé softwarové vychytávky. Jednou z nich je také LowLevelMesh API, která ve zkratce umožňuje vytvářet předměty simulující reálné materiály. Jedním příkladem využití se pochlubil na sociální síti X (dříve Twitter) uživatel Lucky Iyinbor, který s pomocí tohoto API vytvořil virtuální noviny, které lze otáčet a posouvat s pomocí jednoduchého gesta.

I migrated my experiment to the brand new LowLevelMesh API and fixed the pinch gesture, feels good!

One benefit of using this API instead of hacks is that shadow casting now works properly, adding a great deal of realism ↓ pic.twitter.com/2IedHeuM3Q

— Lucky Iyinbor (@Luckyballa) June 11, 2024