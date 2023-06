Samsung Galaxy Z Fold 4: dlouhodobé zkušenosti, aneb proč zůstávám věrný skládačkám

Smartphony s ohebným displejem se těší stále větší popularitě

Řada Galaxy Z Fold je určena pro náročné uživatele, velkým benefitem je podpora pera S Pen

Fold 4 mi dělá společnost už téměř rok, proto jsem pro vás připravil dojmy z dlouhodobého používání

Samsung v posledních letech masivně investoval do (tehdy) neprobádaného segmentu skládacích telefonů a nyní začíná sklízet své ovoce. Ostatně podle dat společnosti Canalys se za loňský rok po celém světě mělo prodat přes 14 milionu skládacích telefonů, z toho 12 milionů neslo logo Samsungu. Na trh neustále přicházejí nové modely a zákazník díky tomu může vybírat z poměrně širokého portfolia. Klasická véčka až tolik nemusí obhajovat svou pozici na trhu, co ale velké telefony, které se rozloží na velikost menšího tabletu?

Bez mučení se přiznám, že na tomto článku jsem pracoval poměrně dlouhou dobu. Třikrát jsem ho začal a nedodělal. Teď tomu dávám čtvrtý pokus s jasným cílem – popsat vše potřebné. Ne protože musím, ale protože chci. Telefony s ohebnými displeji používám už několik let a rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Dávno už nejsem jediný, kdo používá „skládačku“ od Samsungu. Dle prodejních čísel nás jsou miliony. Nicméně jak tady u nás (USA, kde žiji), tak i tam u vás (Česká republika), se najde dost nadšenců, kteří se vydali stejným nebo podobným směrem. Co ale sleduji lidi kolem sebe a diskuze na Redditu, každý tenhle unikátní telefon od Samsungu používá trochu jinak. A já si říkám, že můj způsob využití je možná také specifický.

Používám ho totiž čistě jako pracovní nástroj do terénu a jsem s ním nadmíru spokojen. Pojďme se ale nejprve podívat na to, jak jsem se k aktuálnímu Galaxy Z Fold 4 vůbec dostal a proč jsem u Samsungů s ohebnými displeji zůstal, i když prvotní nadšení opadlo.

Má cesta k prvnímu Foldu

Vrátím se nejprve nějaký ten rok zpět, protože se slzou v oku vzpomínám na klasická véčka. Od malých Samsungů až po legendární Motorolu Razr nebo chytrou MPx200 s operačním systémem Windows, což byl mimochodem telefon, díky kterému náš šéfredaktor Jirka Hrma založil tento web. Na jejich místě nyní máme Samsung Galaxy Z Flip 4, který brzy nahradí nová generace.

V tomto článku se budu věnovat nástupci takových kalibrů jako byly komunikátory od Nokie. Na kompaktní 9300 budu vzpomínat navždy. S tou jsem se poprvé cítil jako manažer, ačkoli jsem měl do manažera ještě hodně daleko. Byl to fantastický telefon. Místo ní a jejich sestřiček tu dnes máme právě Samsung Galaxy Z Fold 4.

Do světa moderních skládaček jsem se ponořil začátkem roku 2021, kdy jsem tak trochu na zkoušku a tak trochu „z hecu“ pořídil tehdejší Fold 2 v bronzové barvě. Tehdy jsem měl kolem sebe pár dalších experimentátorů, kteří si Fold pořídili ať už přede mnou nebo chvíli po mně (například právě Jirka Hrma). Někdo u Foldu zůstal dodnes, někdo se vrátil ke klasickému smartphonu. Chápu to a ač jsem velký zastánce Foldu, nijak to neodsuzuji. Zařízení s touto konstrukcí rozhodně není pro každého.

I mně chvíli trvalo, než jsem se s ním pořádně sžil. Není to zařízení, jehož potenciál byste okamžitě využili naplno. Trvá to, než si najdete „to svoje“. Nejprve jsem ho pár týdnů používal jako hlavní telefon, ale s příchodem jara a pak léta mi trochu začaly vadit jeho větší rozměry a především minimální odolnost, která je u jiných telefonů běžná.

Měl jsem tak obavu vzít Fold na kolo nebo s ním jít běhat. Vrátil jsem se proto k běžnému chytrému telefonu a Fold si nechal jako druhé zařízení. Což se nakonec ukázalo, že není úplně špatně. Rád střídám telefony a běžně během roku testuji modely od nejrůznějších výrobců. Fold do mé kategorie „musím mít vše nové, co přišlo na trh“ úplně nespadá, a tak se ukázalo, že mít ho jako druhý telefon, takovou stálici vedle těch, které střídám často, byl velmi dobrý tah.

Fold jako skvělý nástroj na práci

Z Foldu se tak v mém případě stalo zařízení určené čistě na práci a tahle symbióza funguje skvěle. Našel jsem si svoje workflow, vytvořil si návyky, naučil se používat aplikace rozdělené na obrazovce, nastavil si páry aplikací a spoustu dalšího. Nekoukám na YouTube videa (tedy alespoň ne na telefonu), nehraju hry (tedy alespoň ne na telefonu), a na sociální sítě je Foldu tak nějak škoda.

Oproti tomu práce s e-maily, kalendářem, úkoly nebo dokumenty – vše funguje na jedničku s hvězdičkou. V době covidové a post-covidové, kdy stále velká část schůzek se koná skrz aplikace Teams nebo Zoom, je velký displej Foldu obrovskou výhodou. A nutně nemusí být důvodem jen minulá pandemie. Mám zákazníky a partnery po celých USA a nemá smysl kvůli každé drobnosti někam jezdit nebo létat. Virtuální schůzky řeší hodně a v tomhle ohledu je Fold neocenitelný společník.

Třeba takové Trello nebo Microsoft Planner jsou na Foldu skvělé. Stejně jako Notion nebo Evernote. Ty jsem v poslední době nahradil a přešel na Microsoft Loop a OneNote. Obecně mám teď odklon od všeho ostatního směrem k Microsoft službám. Pro mě také platí, že velký displej je prostě lepší. A to znamená, že s sebou nemusím nosit tablet a nemusím vyndávat notebook tak často jako dříve. Za běžného dne, v běhu mezi schůzkami, 90 % věcí dokážu vyřídit přímo na Samsungu Galaxy Z Fold 4.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,1 × 130,1 × 6,3 mm (rozevřený), 155,1 × 67,1 × 15,8 - 14,2 mm (zavřený), hmotnost: 263 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Cena: 36 990 Kč Kompletní specifikace

Tablet jsem díky Foldu přestal používat úplně. Dříve jsem se snažil vymyslet workflow s iPadem tak, abych z něj měl pracovní zařízení. Upřímně, strávil jsem tím celkem zbytečně roky. Byla to zajímavá zkušenost a v té době mě to bavilo, ale nepovedlo se. iPady tak leží doma a používají je maximálně děti.

Vlastním také Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, což je špičkově vybavený tablet, který trochu atypicky používám výhradně v DeX módu, tedy jako notebook. Jeho Super AMOLED panel je naprosto fantastický a hlavně kvůli němu si Tab S8 Ultra nechávám. Práce na něm mě díky tomu displeji prostě baví.

S Pen přidává nové možnosti interakce

Když na konci léta roku 2021 přišel na trh Galaxy Fold 3, byl přechod na něj jasnou volbou. Rozdíly mezi druhou a třetí generací byly značné. Od designu, přes vyšší odolnost, až po lepší fotoaparáty a hlavně podporu pera S Pen. Jestli se dá říct, že Fold 2 jsem měl rád, pak Fold 3 jsem si doslova zamiloval a strávil jsem s ním rok do příchodu aktuálního modelu Galaxy Fold 4. Jedním z obřích benefitů pro mě bylo přidání podpory pera S Pen, díky kterému jsem Folda 3 a Folda 4 začal používat ještě intenzivněji. Podpisy smluv nebo jiných dokumentů se rázem přestěhovaly do mojí kapsy.

Před Foldem jsem používal řadu Note od Samsungu a iPad s Apple Pencil a většinu dokumentů jsem podepisoval na nich. Nyní mi stačí mít u sebe Fold s perem a nemusím nic řešit. Udělám to okamžitě a „za chodu“. Jen škoda, že ani současná generace Folda nenabízí otvor pro vložení S Penu přímo v těle, ale je nutné jej nosit odděleně, případně v pouzdře. Tajně doufám, že se to s příchodem další generace Foldu 5 změní.

Samsung má cit pro detail

Když přišel Fold 4 na trh, byli jsme zrovna s rodinou na celé léto v Praze. Jedno odpoledne jsem zastavil na Chodově ve značkovém obchodě Samsungu a položil si Fold 3 a Fold 4 vedle sebe. Rozdíl byl patrný na první pohled, ale to jsem ještě netušil, jak významný bude. Novinka byla oproti předchozí generaci o 3 mm menší na výšku. O 2 mm širší v otevřeném stavu. A také je o 8 gramů lehčí, což ale v praxi příliš nepoznáte.

Rozměry, užší rámečky jak kolem vnějšího, tak i vnitřního displeje, a také mírně odlišné poměry stran obou panelů přispěly k úplně novému uživatelskému zážitku. Nechtělo se mi věřit tomu, že je to tak jiné, takže když jsem měl pak ještě párkrát příležitost vrátit se do Samsung obchodu, udělal jsem to, abych si Fold 4 mohl více vyzkoušet. K objednávce poslední generace jsem se nemusel zrovna dvakrát přemlouvat – bylo rozhodnuto.

Ten drobný rozdíl v rozměrech a poměrech stran displejů mezi Foldem 3 a Foldem 4 způsobil, že poslední model používám mnohem více než ty všechny před ním. Dal jsem do něj svou primární SIM kartu a udělal z něj hlavní telefon, který je středobodem všeho a používám ho nejvíce ze všech svých zařízení. A toto už trvá téměř rok, takže to klaplo. Vedle něj „točím“ další zařízení, ať už je to Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max nebo aktuálně oranžový Google Pixel 6a. Ty používám jako „soukromé“ telefony, například na focení (hlavně S23 Ultra), sociální sítě a další aktivity. Absolutně nic, co by mělo cokoliv společného s prací. Na to je vyhrazený Fold. Ten v mém případě vše plní do posledního puntíku.

Ostatně když jsem poprvé rozbalil Galaxy Fold 2 a dostavilo se nadšenecké „wow“, nečekal jsem, že o dvě generace později se mě podobný „wow efekt“ bude stále držet a budu z této koncepce chytrého telefony pořád nadšený. Upřímně, nepamatuji si, kdy naposledy jsem používal takhle povedený a opravdu užitečný chytrý telefon.

Našel jsem tak svatý grál skládacích telefonů? Určitě ne. Podle mě je tahle kategorie zařízení stále na svém začátku, byť Fold se nám brzy představí v páté generaci, na kterou se už teď nesmírně těším. Ostatně právě Samsung můžeme označit za korunovaného lídra v oblasti smartphonů s ohebným displejem a také značku, která tento segment zařízení dokázala rozpohybovat takovým způsobem, že do něj v posledních letech začínají naskakovat i konkurenční výrobci.

Samsung má ale obrovský náskok, a to nejen co se týče zpracování a konstrukce, ale i celkového využití a optimalizace softwaru na zařízení s ohebným displejem – ať už jde o Galaxy Z Fold určený pro náročné uživatele, nebo oblíbené véčko Galaxy Z Flip, se kterým cílí na masy.