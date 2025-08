Samsung Galaxy Z Flip 7 je našlapaný novinkami. Vyzkoušeli jsme vylepšenou AI i bezdotykové focení

Nové véčko Galaxy Z Flip 7 nabízí oproti minulým generacím poměrně hodně vylepšení

Ty hlavní se týkají hardwaru: větší displeje a vyšší kapacita baterie

Inovace však najdete i v softwaru, zejména u služby Now Brief a umělé inteligence

Samsung Galaxy Z Flip 7 představuje asi největší posun v hierarchii celé produktové řady. Vlastně hned vedle Z Flipu 5 z roku 2023, který přinesl větší vnější displej ( oproti 2″ panelu, který nabízela starší generace). Kromě toho ale nabízí nejnovější generace i několik dalších dílčích novot, jako například větší baterii (největší v historii Flipu) nebo novinky spojené s umělou inteligencí Galaxy AI. Které z nových funkcí zaujmou zdaleka nejvíce?

Nové displeje

Samsung Galaxy Z Flip 7 výrazně inovuje oba své displeje, což je na první pohled jeden z hlavních taháků. Vnitřní hlavní obrazovka vyrostla na 6,9″ a má nově poměr stran 21:9 (dříve 22:9), což znamená nejen větší plochu, ale i praktičtější poměr pro sledování filmů, prohlížení webu či sociálních sítí. Předně ale v ruce působí více jako jako klasický konvenční telefon, zmizel tedy kompromis s „nudlovitým“ poměrem stran tolik typickým pro véčkové telefony.

Panel je typu Dynamic AMOLED 2X a podporuje obnovovací frekvenci až do 120 Hz i HDR10+, takže nabídne velmi plynulé a věrné zobrazení barev. Maximální jas hlavního displeje dosahuje v peaku až 2 600 nitů, což spolu s Vision Booster oceníte například na přímém letním slunci. Výrobce také přepracoval rámečky, které jsou výrazně užší. Díky tomu vypadá telefon nejen moderněji, ale hlavně přináší pocit skutečně „celoplošného“ obrazu.

Zásadní proměnou prošel i vnější displej — takzvaný Infinity FlexWindow. Nově má úhlopříčku 4,1″ (dříve jen 3,4″) a konečně zabírá téměř celou horní polovinu „véčka“. Panel je typu Super AMOLED, zvládá až 120Hz obnovovací frekvenci a nabízí znatelně lepší funkčnost i přehlednost. Na FlexWindow můžete ovládat fotoaparát, vyřizovat notifikace, používat vybrané widgety nebo AI funkce — například Google Gemini přímo z vnější obrazovky (o tom více za chvíli).

Větší kapacita baterie

Dalším výrazným krokem kupředu je u Galaxy Z Flip 7 větší baterie. Telefon je nyní vybaven akumulátorem s kapacitou 4 300 mAh — to je nejvyšší hodnota v historii řady a oproti minulé generaci narostla o slušných 300 mAh. Pod kapotou najdeme dva oddělené články (2 985 mAh + 1 189 mAh) právě z důvodu skládací konstrukce.

Reálný přínos větší baterie je znatelný. Podle testů vydrží telefon v běžném provozu až 2 dny bez nutnosti nabíjení, což je u véčkových skládacích zařízení stále výjimkou. Plynulý chod zajišťuje i efektivní procesor a optimalizované displeje s variabilní frekvencí. Nabíjení zůstává na 25 W (přes USB-C), což v praxi znamená zhruba 45% kapacity za půl hodiny.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 34 minut 69 minut 102 minut

Na rozdíl od některých konkurentů sice Flip 7 stále nedosahuje bateriových rekordů, ale v rámci této kategorie jde o velmi praktický upgrade, který ocení každý, kdo chce skládací flip používat celý den i mimo přístup k zásuvce.

Umělá inteligence vždy po ruce

Pokud rádi používáte u Flipů vnější displej a nechcete se omezovat otevíráním telefonu, Samsung v nové generaci přináší sympatickou vychytávku. Podržením zamykacího tlačítka rovnou na venkovním displeji spustíte Gemini, bez dalších nutností pak můžete rovnou začít komunikovat s hlasovým asistentem. Co víc, na vnějším displeji můžete používat i pokročilejší rozhraní chatbota Gemini Live.

Jak Gemini, tak Gemini Live podporují češtinu i bez nutnosti platit předplatné. Nicméně když se zeptáte, hlasový asistent informuje o tom, že velké jazykové modely nejlépe pracují v angličtině, pokud tedy chcete co nejlepší odezvu a porozumění dotazům, doporučuje se přepnout do angličtiny.

Totéž však platí i pro další AI nástroje, které si můžete na vnější displej přidat. Jmenovitě jde o Claude, ChatGPT nebo Perplexity. Stačí si stáhnout aplikaci a tu pak umístit na vnější displej. Bohužel to nejde nativně, musíte pro tyto účely používat aplikaci Good Lock s rozšířením MultiStar (nástroje přímo od Samsungu). Učiníte tak v Nastavení –> Vnější obrazovka –> Aplikace povolené na vnější obrazovce a pak dole klikněte na Získat MultiStar.

Ještě chytřejší Now Bar a Now Brief

Now Brief je generativní AI stručný „výtažek“, který nově najdete přímo na větším venkovním displeji FlexWindow (zde i na zamčené ploše vnitřního displeje se této vychytávce říká Now Bar). Nabízí krátké personalizované shrnutí nejdůležitějších informací dne – od aktuálního počasí, přes vybrané novinky, až po připomínky a cestovní tipy. Jeho obsah je navržen tak, abyste rychle dostali přehled bez nutnosti rozkládat telefon.

Dle naší zkušenosti je nejpraktičtější například na cestách nebo když vstáváte, protože vám přehledně zobrazí počasí, obsah vašeho kalendáře a může přidat i novinky ze světa nebo zajímavé tipy na videa z YouTube. Konkrétně Now Brief obsahuje tyto informace:

Zdraví a wellness

Cestování

Události a úkoly

Digitální pohoda

Komunikace

Momentky

Příběhy z galerie

Aktuální dopravní informace

Připomenutí parkovacích míst

Zprávy

Chytrá domácnost

Hudba a podcasty

Textové zprávy

Upozornění na baterii u příslušenství

YouTube

Do konce roku Samsung plánuje zvýšení až na 35 (včetně aplikací třetích stran). Díky otevřenějšímu API mohou brzy podporu získat například různé messengery, služby s jízdami (Uber, Bolt), sledování objednávek a mnoho dalšího. Vše je zabalené do vizuálně přehledných karet, které zajišťují skvělou orientaci bez rozkládání telefonu.

Bezdotykové ovládání fotoaparátu

Třešničkou na dortu je možnost bez dotyku ovládat fotoaparát na vnější obrazovce. Už z minulých generací se přenesla funkce, kdy stačí zvednout otevřenou dlaň a odstartuje 3sekundový odpočet, po kterém dojde k vyfocení snímku. Fotku pořídíte i letmým dotykem na displej, ale tam už hrozí, že si umažete kameru nebo necháte prst v záběru.

Sympatickou novinkou je pak chytrý zoom. Pokud pořizujete snímek na zadní kameru s hledím na vnějším displeji, fotoaparáty cíleně vyhledávají váš obličej. Pokud se přiblížíte moc, aktivuje se širokoúhlý snímač, pokud se naopak oddálíte, automaticky se zapne digitální zoom. Podle naší zkušenosti přepíná kamera mezi 0,7× a 2,2×, každou změnu kompozice oznámí barevný efekt kolem kamery, která právě zabírá scénu.

Nejnovější véčko Galaxy Z Flip 7 v základní konfiguraci 12/256 GB pořídíte za 27 740 Kč, vyšší 512GB paměťovou variantu pak koupíte za 30 790 Kč, v obou případech musíte vložit při objednávce kód „galaxyz“ (bez uvozovek). Cena může být ponížena výkupním bonusem, který například u Mobil Pohotovosti činí 2 500 Kč.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.