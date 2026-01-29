Samsung chtěl okopírovat kontroverzní funkci iPhonu, nakonec z toho vycouval

- Jihokorejský Samsung chtěl údajně od Applu okopírovat jeho tlačítko fotoaparátu
- Prozradil to bývalý zaměstnanec jednoho z jeho dodvatelů
- Nakonec své plány ale přehodnotil
Samsung a Apple jsou na mnoha úrovních nejen nesmiřitelní rivalové, ale dost často i významní obchodní partneři. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvojici dominantních hráčů na trhu s chytrými telefony, není proto divu, že se sem tam u sebe navzájem inspirují a některé funkce či vychytávky zařadí také do svých zařízení. Příkladem z poslední doby může být třeba Samsung Galaxy S25 Edge, který byl přímou reakcí na v té době nepředstavený iPhone Air a který co se týče prodejů na tom skončil velmi podobně.
Tlačítko Camera Control v řadě Galaxy S26 od Samsungu
Podle posledních informací, které se týkají chystané řady Galaxy S26 zvažoval Samsung nasazení jedné vychytávky, která u konkurenčního iPhonu už nějaký ten pátek budí kontroverze. Bývalý zaměstnanec dodavatele Samsungu na sociální síti LinkedIn odhalil, že pracoval na „novém tlačítku fotoaparátu s možností rozpoznávání gest po přejetí prstem“ pro Samsung Galaxy S26. Tento popis je sice poměrně vágní, nicméně rozhodně se dá říci, že připomíná tlačítko Camera Control, které se nachází na iPhonech.
Tlačítko fotoaparátu na iPhonech se liší od tradičních fyzických tlačítek, protože se jedná o kapacitní tlačítko s haptickou odezvou. Apple také umožňuje uživatelům posouváním prstem po tlačítku nastavovat úroveň zoomu a další parametry, nicméně jeho umístění a nepříliš pohodlné ovládání je důvodem, proč jej řada uživatelů ignoruje. Řada Galaxy S26 by byla první řadou telefonů jihokorejského výrobce za poslední roky, která by měla speciální tlačítko pro vyhrazené pro fotoaparát.
Nepřehlédněte
Displej, co myslí za vás! Samsung ukázal geniální bezpečnostní funkci pro Galaxy S26 Ultra
Bohužel nejsou k dispozici žádné rendery řady Galaxy S26, které by toto tlačítko fotoaparátu ukázaly umístěné na přímo na zařízení a ani významní leakeři tuto funkci v minulosti nezmínili. Vypadá to tedy, že Samsung s touto funkcí experimentoval a pověřil dodavatele jejím vývojem, avšak nakonec od této varianty upustil. Jestli je to dobře je otázkou, nicméně vzhledem k (ne)oblibě obdobného tlačítka na iPhonech je možná dobře, že Samsung nekopíruje nepopulární řešení.