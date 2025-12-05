TOPlist

Rusko zablokovalo oblíbenou funkci iPhonů. Uživatelé už si nezavolají

Jakub Fišer
Jakub Fišer 5. 12. 18:00
1
Putin s iPhonem, zákaz FaceTime
  • FaceTime přestal tento týden fungovat na území Ruské federace
  • Nejde však o zásah Applu, nýbrž o vnitřní regulaci ruského úřadu
  • Důvod? Údajně přes něj dochází k organizování teroristických útoků

Aplikace FaceTime pro audio i video hovory určitě nedosahuje takové obliby jako kdysi Skype. Přesto jde o populární nástroj pro komunikaci po celém světě. Tedy až do nedávna tomu tak bylo i v Rusku, dokud službu tamní regulátor nezakázal. Obyvatelé Ruské federace tedy odteď nemohou provádět přes FaceTime žádné hovory, jednoduše nedojde ke spojení.

Rusko zakazálo FaceTime

Rusko zablokovalo službu FaceTime ve snaze omezit vliv zahraničních technologických platforem, které údajně mohou přispívat k trestné činnosti na území Ruska. S odkazem na federálního regulátora Roskomnadzor o tom informovala agentura Reuters. Společnost Apple oficiálně z ruského trhu odešla krátce po vypuknutí války na Ukrajině, jeho produkty se tam však v rámci neoficiální distribuce prodávají dále.

„Podle orgánů činných v trestním řízení se FaceTime používá k organizování a provádění teroristických útoků v zemi, k náboru pachatelů a k páchání podvodů a dalších trestných činů proti ruským občanům,“ stojí ve varování, které Roskomnadzor pověsil na svůj web.

Nefunguje ani WhatsApp nebo Roblox

Apple zatím nijak nereagoval, podle informací Reuters ale obyvatelům Moskvy skutečně FaceTime nefunguje. Jakmile se pokusí vytočit hovor se svým kontaktem, na obrazovce se objeví chybová hláška, že uživatel je nedostupný. A to i když jsou připojeni k Wi-Fi nebo mobilnímu internetu. Pokud se někomu podaří hovor nastartovat, po přijmutí druhou stranou dojde automaticky k pádu hovoru.



Ukrajinský dron



Nepřehlédněte

Rusko bez signálu: ukrajinské drony na Krymu vyřadily navigační systém GLONASS

Ruský Roskomnadzor se v blokaci zahraničních služeb a aplikací přímo vyžívá. Není tomu tak dávno, co došlo k výraznému omezení aplikací jako WhatsApp a Telegram, uživatelé jsou většinou odkázáni na státem řízeného sociální sítě, jako například VKontakte. Ve středu pak došlo k zablokování přístupu ke hře Roblox, protože je přes ní údajně řízena „LGBT propaganda“ v celém Rusku.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

