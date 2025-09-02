Rusko bez signálu: ukrajinské drony na Krymu vyřadily navigační systém GLONASS

- Ukrajinské drony v neděli vyřadily z provozu pozemní řídicí jednotku systému GLONASS na Krymu
- Ruským okupačním sílám se na poloostrově stále nepodařilo klíčový navigační systém obnovit
Jednotka Phantoms Obranné rozvědky Ukrajiny (DIU) oznámila v neděli úspěšný dronový útok na Rusy okupovaném poloostrově Krym. Jedním z cílů bylo i pozemní zařízení systému GLONASS, který ve spojení s družicemi zajišťuje geolokační pokrytí v Rusku a také na Ukrajině. V současnosti tak v tomto regionu nefunguje satelitní navigace, která se navíc okupantům nedaří obnovit.
Ukrajinský útok vyřadil GLONASS na Krymu
Jako jedni z prvních o útoku informovali váleční zpravodajové, například redaktor United24Media Ivan Khomenko. „Ukrajina zničila ruské zařízení S-400 a GLONASS na Krymu — ukrajinská vojenská rozvědka potvrdila přímé zásahy radaru RT-70 pro sledování vesmíru a dalších cenných cílů,“ napsal na síť X. Později o útoku informovala i tisková agentura Ukrinform.
Co je to GLONASS?
GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema) je ruský satelitní navigační systém, který slouží podobně jako americký GPS. Byl vyvinut už v době Sovětského svazu a dnes jej provozuje Ruská federace. Systém tvoří síť družic obíhajících kolem Země, které vysílají signál umožňující určit přesnou polohu, rychlost i čas kdekoli na světě. GLONASS je často kombinován s GPS a dalšími systémy (například evropským Galileo nebo čínským BeiDou), což zvyšuje přesnost a spolehlivost navigace v chytrých telefonech, autech i profesionálních přístrojích.
Útok byl proveden v neděli 31. srpna a zasaženo bylo několik radarů, včetně pozemní řídící jednotky navigačního systému GLONASS ukryté pod ochrannou kupolí. To dočasně ochromilo ruské možnosti přesného navádění letectva, střel i útoků obecně na celém Krymu. Na zbytku území Ukrajiny i Ruska systém GLONASS zůstává funkční, protože je primárně řízen z družic (stejně jako technologie GPS) a využívá pozemní body pro připojení a lepší určení polohy.
Mnoho vojenských cílů
Ukrajinská armáda využila pro tyto útoky na dálku naváděné drony, konkrétně moderní FPV drony, které lze řídit z bezpečí krytu při pohledu z první osoby (proto FPV, tedy First Person View). Podle informací United24Media během tohoto útoku došlo k zásahu radaru Utyos-T pro monitorování pobřeží, vesmírného teleskop RT-70 a mimo jiné také radar 96L6-AP, který je klíčovou součástí systému protivzdušné obrany S-400.
„Speciální jednotky DIU Phantoms pokračují v systematickém ničení systému protivzdušné obrany ruských okupačních sil na Krymu. Zde je aktuální seznam zničených cílů vysoké hodnoty: radar Utyos-T, radioteleskop RT-70, komplex Glonass Dome, radar MR-10M1 Mys, radar 96L6-AP raketového systému S-400,“ uvedla DIU.
Zásahy v regionu poloostrova Krym pravděpodobně omezily navigační systémy i v přilehlých oblastech. Například speciál s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen musel nouzově přistát v Bulharsku právě kvůli výpadku navigačních systémů.