WhatsApp zakazuje cizí AI, ChatGPT a Copilot si už sbalili kufry

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 30. 11. 8:00
Android s logem WhatsAppu (ilustrační obrázek)
  • WhatsApp přestane od příštího roku tolerovat konkurenční umělé inteligence
  • V reakci na změnu z platformy oznámil odchod jak ChatGPT, tak i Copilot
Umělá inteligence se objevuje prakticky ve všech produktech a službách, přičemž populární komunikační aplikace WhatsApp není výjimkou. Jak to tak ale vypadá, Meta si své produkty hodlá chránit před konkurencí. ChatGPT od OpenAI a Copilot od Microsoftu proto nyní opouštějí WhatsApp kvůli chystaným změnám v podmínkách používání této aplikace pro zasílání zpráv, které zakážou její používání k distribuci chatbotů s umělou inteligencí, které nebyly vyvinuty samotnou Metou.

Už žádný ChatGPT či Copilot na WhatsAppu

Společnost OpenAI oznámila svůj plánovaný odchod před několika týdny a Microsoft ji následoval tento týden. Obě firmy zdůvodnily svůj odchod novými podmínkami služby WhatsApp Business Solution, které vstoupí v platnost 15. ledna 2026, a uvedly, že chatboty zůstanou v WhatsApp dostupné až do tohoto data. Uživatelé ChatGPT mohou propojit své účty s WhatsApp, aby se ujistili, že se jejich historie chatů přenese, ale uživatelé Copilot tuto možnost mít nebudou.

„Účelem WhatsApp Business API je pomáhat firmám poskytovat zákaznickou podporu a zasílat relevantní aktualizace,“ řekl anonymní zaměstnanec Mety serveru TechCrunch. „Naším cílem je podporovat desítky tisíc firem, které tyto služby na WhatsApp budují.“ Tato změna znamená, že ostatní chatboti třetích stran využívající umělou inteligenci, včetně Perplexity, pravděpodobně brzy oznámí odchod z WhatsApp, takže od ledna příštího roku bude Meta AI jedinou dostupnou možností.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu, vlajka EU v pozadí (Ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Už žádné přepínání aplikací: WhatsApp se otevírá „kecálkům“ třetích stran

WhatsApp oznámil aktualizaci svých podmínek v říjnu a zakázal konkurenčním firmám zabývajícím se umělou inteligencí používat jeho obchodní API jako distribuční platformu pro chatboty. Ostatní společnosti budou i nadále moci používat WhatsApp pro zákaznický servis nebo chatboty podpory, přičemž podmínky zakazují pouze případy, kdy je umělá inteligence sama o sobě produktem – což je jednoduchý způsob, jak zabránit konkurentům Meta v oblasti umělé inteligence využívat jeho vlastní platformu k oslovování zákazníků.

2. zdroj Zdroj článku
