Už žádné přepínání aplikací: WhatsApp se otevírá kecálkům třetích stran

- Do aplikace WhatsApp půjdou připojit chatovací aplikace třetích stran
- Jako první se dočkají aplikace BirdyChat a Haiket
- Funkce bude spuštěna v Evropě v příštích týdnech
Minulý týden se v beta verzi aplikace WhatsApp objevila možnost propojení s komunikátory třetích stran, což je položka, kterou po společnosti Meta vyžaduje Evropská unie. WhatsApp je totiž dle evropského Nařízení o digitálních trzích (DMA) dominantní komunikační nástroj, což znemožňuje menším hráčům prosadit se na trhu. Aby Meta nemusela platit Evropské unii bolestivou pokutu, musí evropským uživatelům WhatsAppu umožnit spojit se lidmi používajícími jiné komunikační nástroje. WhatsApp plánuje Evropské unii vyhovět a už v příštích týdnech svoji aplikaci otevře pro první dvě služby.
WhatsApp se otvírá „kecálkům“ třetích stran
Z aplikace WhatsApp se může dříve či později stát univerzální komunikátor, který bude podporovat široké spektrum komunikačních služeb. Meta podle svého blogového příspěvku tři roky spolupracovala s Evropskou komisí a také s evropskými službami pro zasílání zpráv, aby byla schopná postavit řešení, které bude jednak v souladu s evropskou legislativou, a zároveň bude dbát na soukromí a bezpečnost uživatelů. Výsledkem je nová funkce nazvaná „Chaty třetích stran“, která bude spuštěna v příštích týdnech.
Prvními „kecálky“, které půjde do WhatsAppu připojit, jsou BirdyChat a Haiket. Jejich uživatelé budou moci v rámci aplikace WhatsApp posílat textové i hlasové zprávy, obrázky, videa a soubory. Podporovány budou i skupinové chaty, ty ale zatím BirdyChat a Haiket nepodporují. Chaty z externích chatovacích aplikací budou ve WhatsAppu barevně oddělené, aby byly na první pohled patrné. Komunikátory třetích stran budou disponovat stejnou úrovní zabezpečení jako samotný WhatsApp, zprávy budou zabezpečené end-to-end šifrováním.
Chaty třetích stran budou podporovány jak na Androidu, tak na iOS. Jakmile bude služba spuštěna, dostanou uživatelé po aktualizaci aplikace upozornění a vysvětlení, jak aplikace třetích stran s WhatsAppem propojit. Funkce bude k dispozici pouze v Evropě a bude volitelná – kdo ji nebude chtít používat, bude ji moci zcela vypnout.