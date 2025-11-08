Speciální funkce pouze pro Evropu. WhatsApp se promění v univerzální komunikátor

- Beta verze WhatsAppu umožňuje připojení konkurenčních komunikátorů
- Z WhatsAppu by se tak mohl stát univerzální „kecálek“
- Prozatím je podporována pouze služba BirdyChat
- Nová funkce bude dostupná pouze uživatelům v Evropské unii
Před dvěma roky ukázala Evropská komise prstem na šesti technologických firem, jejichž produktů se týká Nařízení o digitálních trzích (DMA). Tato legislativa si klade za cíl narovnat konkurenční prostředí v digitálním světě, což pro vybrané aplikace, operační systémy nebo služby znamená více se otevřít a umožnit prosadit se menším konkurentům. V případě společnosti Meta to znamená otevření komunikátorů WhatsApp a Messenger.
WhatsApp otevře komunikaci konkurenčním „kecálkům“
WhatsApp a Messenger jsou na trhu dominantními hráči, což výrazně stěžuje konkurenčním komunikátorům získat relevantní tržní podíl. DMA z tohoto důvodu nařizuje společnosti Meta, aby své aplikace upravila tak, aby bylo možné skrze ně komunikovat i s těmito menšími platformami. Po dvouletém čekání se zřejmě začínají hýbat ledy – poslední beta verze WhatsAppu se začíná na tuto změnu pomalu připravovat.
V beta verzi WhatsAppu se objevila položka nazvaný „chaty třetích stran“, skrze kterou lze aplikaci propojit s profily konkurenčních komunikátorů, aniž by bylo nutné instalovat jejich aplikace. V tuto chvíli je podporována pouze platforma BirdyChat, v budoucnu by ale mohly přibýt další. Kdy k tomu dojde, bude záviset na vývojářích služeb třetích stran. V případě velkého zájmu by se mohlo stát něco, po čem spousta uživatelů touží už dlouhé roky – mít v telefonu jeden univerzální komunikátor, který se „domluví“ se všemi platformami.
Komunikátory třetích stran by měly v rámci WhatsAppu podporovat základní funkce jako zasílání zpráv, obrázků, videí, hlasových zpráv apod. Aplikace umožní uživatelům tyto chaty oddělit od ostatních, aby bylo na první pohled zřetelné, že komunikace probíhá mimo WhatsApp.
Kdy bude tato nová funkce dostupná široké veřejnosti, není v tuto chvíli jasné. Jedno je však jisté – k dispozici bude pouze uživatelům v Evropské unii, zbytek světa k této funkci nebude mít přístup.