Rozborka Galaxy S25 Ultra: nabíječka na S Pen nezmizela, bohužel je k ničemu

Galaxy S25 Ultra ve svých útrobách ukrývá nabíječku na stylus S Pen

Ten přibalený ale postrádá akumulátor, takže jej nabíjet nelze

Samsung údajně plánoval samostatně prodávanou variantu S Pen Pro

Nedávno představený Samsung Galaxy S25 Ultra je jedním z nejlepších smartphonů současnosti, avšak nepřináší žádné revoluční změny, které by přiměly majitele dvou předchozích generací uvažovat o upgradu. Navenek došlo pouze k zaoblení rohů a jak ukazuje rozborka Zacka Nelsona z YouTube kanálu JerryRigEverything, uvnitř se nezměnilo téměř nic.

Galaxy S25 Ultra: stylus S Pen budí kontroverze

V testu nedávném odolnosti prokázal Galaxy S25 Ultra velkou houževnatost, byť úplně bez ztráty kytičky to tentokráte nebylo – lehkým zklamáním byla větší náchylnost skla Gorilla Glass Armor 2 na poškrábání, a také kroužky okolo fotoaparátu, které jsou jednak lapači prachu, a také by se v budoucnu mohly potenciálně oddělit od těla.

Cesta do útrob telefonu se nijak neliší od předchozích generací – je potřeba zahřát záda a ty pak s pomocí přísavky oddělit od zbytku těla. Prostý pohled na vnitřnosti pak vzbudí otázky, zda si inženýři Samsungu nevzali roční dovolenou – uspořádání komponent je totiž prakticky totožné jako u loňského modelu, a to včetně kabelů propojujících horní a spodní základové desky. Stejná je i drtivá většina fotoaparátů, a světě div se, nechybí ani indukční nabíječka na stylus S Pen.

Ano, čtete dobře. Samsung evidentně telefon navrhoval s tím, že stejně jako u minulých generací bude stylus vybaven Bluetooth konektivitou a baterií, aby nabídl podporu vzdáleného ovládání a vzdušných gest. Na webu Samsungu se dokonce minulý týden objevil článek, podle kterého měla existovat samostatně prodávaná varianta S Pen Pro s Bluetooth konektivitou. Samsung následně tento text smazal a potvrdil, že žádná Bluetooth varianta se nechystá. Což je škoda, telefon na ni zjevně připraven je.

Bohužel staršími stylusy z minulých modelů si vypomoci nejde – nelze je totiž vsunout do těla telefonu. Teoreticky by mohl nějaký kutil zkusit přesunout hardware ze staršího pera do těla novějšího – místo na akumulátor (přesněji řečeno kapacitor) v něm zůstalo, jenom je prázdné. Je ovšem otázkou, zda je funkce nabíjení v telefonu aktivovaná, odhadujeme, že nikoliv.

Samsung odstranil Bluetooth konektivitu ze stylusu S Pen údajně kvůli tomu, že ji používala pouze desetina uživatelů. Tato skupina ale rozhodně není malá – analytická firma Canalys odhaduje, že Galaxy S24 Ultra byl loni devátým nejprodávanějším smartphonem vůbec s tím, že si jej koupilo zhruba 20 milionů lidí. Minimálně dvěma milionům uživatelů tak Samsung sebral možnost ovládat perem na dálku fotoaparát nebo hudební přehrávač.

Tato skupina již dává dohromady petici za návrat Bluetooth konektivity – v době psaní článku ji podepsalo téměř 6 500 zájemců, což má ke dvěma milionům velmi daleko.