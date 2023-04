Rozbitý nebo ukradený mobil? Vodafone nabízí pojištění od 49 Kč měsíčně

Vodafone začal nabízet pojištění mobilů proti rozbití či krádeži

Služba je dostupná jen pro ty, kteří si smartphone koupili přímo u operátora

Cena startuje na 49 Kč/měsíc, pojištění iPhone 14 Pro Max vyjde na 299 Kč/měsíc

Snad každému z nás se někdy stalo, že si poškodil svůj chytrý telefon, a nebo k tomu neměl daleko. Ostatně stačí jen chvilka nepozornosti a uložená práce, kontakty nebo fotky mohou přijít vniveč. Vodafone nově přichází s možností pojištění nových telefonů nebo tabletů, avšak pouze těch zakoupených přímo od něj. Pojištění se navíc vztahuje i na cesty do zahraničí a vše lze vyřídit online.

Pojištění telefonu nebo tabletu nabízí Vodafone ve dvou variantách – Vodafone Care (od 49 Kč měsíčně) a Vodafone Care Plus (od 79 Kč měsíčně). V obou případech se vztahuje na náhodné poškození, poškození kapalinou nebo pozáruční poruchy. To znamená, že zákazníci mohou zůstat v klidu, pokud si telefon polijí vodou nebo jim nešťastnou náhodou spadne na zem. Vodafone Care Plus však nabízí ještě jednu velkou výhodu – pojištění pokryje i případy, kdy mobilní telefon někdo ukradne.

„V dnešní době máme v telefonech a tabletech často obrovské množství cenných vzpomínek i práci, proto chceme nabídnout našim zákazníkům možnost pojistit si své zařízení už při jeho koupi. U modelů do pěti tisíc stojí základní pojištění aktuálně méně než jedno cappuccino v kavárně. Vše lze navíc spravovat online během několika minut a platbu zákazníkům přidáme do jejich pravidelného vyúčtování, takže nemusí řešit nic navíc,“ říká Simona Lišková, marketingová ředitelka Vodafonu.

Cena, kterou zákazník zaplatí, se pak odvíjí od pořizovací ceny telefonu a vybraného balíčku. Maximální částka zakoupeného produktu, kterou je možné pojistit, je 48 000 Kč.

Pojištění od 49 do 299 Kč

Pro představu – nejlevnější low-endové modely, či smartphony nižší střední třídy pojistíte proti rozbití už za 49 Kč/měsíc, střední třídu (například Galaxy A53) za 99 Kč/měsíc, a za iPhone 14 Pro Max zaplatíte 299 Kč/měsíčně, což je vůbec nejvyšší možné plněné (stejná částka se vztahuje i například na Samsung Galaxy Z Fold 4. V případě, že se pořizovací cena vašeho telefonu pohybuje pod hranicí 25 000 Kč, vyjde vás měsíční pojistka na 199 Kč. Přesnou cenu pojistného lze spočítat na této stránce. V případě, že zvolíte vyšší plnění včetně pojistky proti krádeži, částka se bude pohybovat od 79 do 379 Kč se spoluúčastí od 249 do 1 999 Kč.

Když už se nepříjemnost přihodí, je vyřízení všech náležitostí snadné. Pojistnou událost mohou zákazníci jednoduše nahlásit prostřednictvím online Portálu pojištění Vodafone Care až třicet dní od incidentu. Pro ty, kdo preferují telefonický kontakt, je pak ve všední dny připravena linka (+420) 225 850 254. V případě krádeže je nutné do 8 dnů nahlásit incident na policii a získat referenční číslo trestního oznámení. Poskytovatelem pojištění je společnost Assurant Europe Insurance N.V. Veškeré informace o produktech jsou dále obsaženy v kompletních Pojistných podmínkách.