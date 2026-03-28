Roborock Saros 20 recenze: vysoký jen 7,98 cm, přesto nejvýkonnější na trhu

- Roborock Saros 20 je vrcholným modelem výrobce, navíc je vysoký pouhých 7,98 cm
- Překonává prahy o výšce 4,5 + 4,3 cm, dokonale a rychle mapuje prostor kolem sebe
- Na českém trhu se prodává za 36 999 Kč, do 8. dubna lze využít slevy 3 600 Kč
Robotické vysavače si dnes nacházejí pevné místo v moderních domácnostech a s každou novou generací přichází citelné technologické posuny i vyšší efektivita úklidu. Nejnovější model Roborock Saros 20 posouvá schopnosti těchto zařízení ještě dál – láká na extrémní sací výkon, pokročilou 3D navigaci nové generace a výrazně vyšší úroveň automatizace. V této recenzi se zaměříme na to, zda tyto inovace obstojí v praxi, jak si robot poradí s běžným úklidem a jestli jeho výbava odpovídá ceně.
Design a konstrukce: doposud nejtenčí Roborock
Design vysavače na první pohled nepůsobí nijak revolučně – stále jde o osvědčenou kombinaci kulatého tvaru a tmavého provedení, kterou známe i z předchozích modelů. Roborock Saros 20 však boduje především svou nízkou konstrukcí, která se dokáže snížit až na 7,95 cm. To je ještě o chlup méně než u loňského modelu Saros 10R. Díky ní se bez problémů dostane i pod nábytek s menší světlou výškou, jako jsou sedačky nebo komody.
Právě nízký profil vnímám jako významnou výhodu při každodenním provozu, protože rozšiřuje plochu, kterou je robot schopný efektivně uklidit. V našem obývacím pokoji máme sedačku, u které je prostor mezi podlahou a spodní částí jen zhruba 8,5 cm a Saros 20 se tam jako jediný z testovaných vysavačů dokázal dostat.
Výrobce toho dosáhl přepracováním navigačního systému, ke které se dostaneme později. Celkově působí vysavač velmi čistým a minimalistickým dojmem. I když kruhový tvar nemusí být ideální pro úplně každý roh, v praxi jsem nenarazil na zásadní nedostatky při úklidu podél stěn nebo v rozích.
Výrobce odstranil neduh minulé generace, která měla částečně lesklý povrch. Novinka má také sice lesklý povrch, ale není hladký – má velice jemnou perforaci, díky které zde tolik neulpívají otisky prstů a jemný prach. Celkově Roborock Saros 20 působí elegantně a bez problémů zapadne do většiny interiérů jako nenápadný, ale moderní pomocník.
Elegance skloubená s funkčností
Roborock Saros 20 sází na kompaktní rozměry (353 × 350 × 79,8 mm), které z něj dělají velmi obratného pomocníka i v členitějších domácnostech. Nízký profil jsem už zmínil, ale důležitá je i celková konstrukce, která působí pevně a promyšleně. Hmotnost se drží v rozumných mezích (5,05 kg, což je o téměř 900 gramů více než u loňské verze), takže manipulace při přenášení nebo údržbě není nijak obtížná. Navíc díky tomu dokáže vyvinout vyšší tlak během mopování.
Pod horním magnetickým krytem se nachází nádoba na prach (259 ml) s integrovaným filtrem, která je navržená tak, aby její údržba byla co nejjednodušší. Oproti starším modelům je zde kladen větší důraz na spolupráci s dokovací stanicí, která zvládá většinu úkonů automaticky, takže uživatel přichází do kontaktu s nečistotami jen minimálně. Nechybí ani interní nádržka na vodu (65 ml), která slouží pro funkci mopování.
Přední část vysavače je vybavena kamerovým systémem doplněným o přisvícení pro orientaci ve zhoršených světelných podmínkách. Nárazník zde stále plní svou roli, ale v praxi ho robot využívá jen zřídka – většinu překážek totiž zvládne rozpoznat a elegantně objet. Po stranách najdeme senzory pro lepší orientaci v prostoru, zatímco zadní část ukrývá kontakty pro nabíjení i rozhraní pro komunikaci s dokovací stanicí, včetně systému pro automatické vysypávání nečistot.
Nejvíce technologií tradičně najdeme na spodní straně. Ta je osazena kombinací senzorů proti pádu, hlavním kartáčem, bočním kartáčkem pro zametání podél stěn a rotačními mopy pro mokré čištění. Nechybí ani odpružená kolečka, která pomáhají s překonáváním překážek. Nově jsou kola osazena ještě dalším menším ramenem s malým kolečkem, ale o této soustavě a překonávání prahů si řekneme více později.
Zbrusu nový RockDock
Nedílnou součástí Roborock Saros 20 je modernizovaná dokovací stanice, která výrazně posouvá úroveň automatizace celého úklidu. Nejde jen o místo, kde robot „parkuje“ – stanice zvládá automatické vysypávání nasbíraných nečistot, praní mopů horkou vodou (nově až 100 °C) i jejich následné sušení teplým vzduchem. Nechybí ani funkce automatického odkládání mopů, takže při samotném vysávání zůstávají ve stanici a nepřekážejí. V praxi jde o velmi užitečný detail, který zvyšuje efektivitu i hygienu úklidu.
Design stanice dobře navazuje na samotný vysavač – působí moderně, čistě a bez problémů zapadne do většiny interiérů. Chválím, že lesklé plochy zde téměř nenajdeme, vše je v příjemném a praktickém matném provedení. Tvarování nádrží na vodu (pro čistou má kapacitu 4 l, pro špinavou 3,5 l) může být náchylnější na usazování nečistot, i když usnadňuje manipulaci.
Z hlediska údržby jde ale o velmi komfortní řešení. Většina procesů probíhá automaticky, takže uživatel se stará jen o doplnění čisté vody, vylití odpadní nádržky a občasnou výměnu sáčku na prach. Kapacita nádrží je dostatečná i pro větší domácnosti, takže není nutné časté doplňování. Celý systém působí dobře promyšleně a uživatelsky přívětivě, což je přesně to, co od prémiového modelu této kategorie očekáváte.
Automatické vyprázdnění a mytí mopu
Robot se do stanice vrací automaticky a zajíždí do ní pozadu. Kvůli konstrukci ale nezmizí úplně celý uvnitř, takže částečně vyčnívá do prostoru. To nemusí být ideální z hlediska ochrany před prachem nebo prostoru v místnosti, na druhou stranu je díky tomu samotná stanice o něco kompaktnější. Její rozměry (381 × 475 × 488 mm) ji řadí spíše mezi větší řešení a s vyšší hmotností 10,54 kg je potřeba počítat s tím, že není určená k častému přenášení.
Proces čištění mopů funguje spolehlivě a bez nutnosti zásahu uživatele. Nově se jedná o dvousměrné hloubkové čištění, které je ještě účinnější v odstraňovaní nečistit a mastnoty. Hlučnější je především fáze automatického vysypávání prachové nádoby, ale ta trvá jen krátce, takže nejde o zásadní problém. Kapacita sáčku (2,5 l) vystačí až na 65 dní provozu, takže jeho výměna není příliš častá.
Stanice pracuje s horkou vodou, která účinně odstraňuje nečistoty i mastnotu z mopů a zároveň zajišťuje vysokou úroveň hygieny. Systém průběžně optimalizuje proces čištění tak, aby byly mopy po každém cyklu skutečně připravené na další použití. Konstrukce je navržená s ohledem na samočištění, takže se minimalizuje usazování nečistot i zbytkové vody. Pokud je potřeba, jednotlivé části lze snadno vyjmout a manuálně opláchnout.
Po vyprání následuje sušení teplým vzduchem (až 55 °C), které pomáhá předcházet vzniku zápachu nebo plísní. Praktickým doplňkem je také integrované dávkování čisticího prostředku – stanice si sama reguluje jeho množství, což zajišťuje konzistentní výsledky při vytírání bez nutnosti ručního zásahu. Stanice se také stará o svoje vlastní čištění, které probíhá horkou vodou (100 °C), ale také udržuje sáček na prach suchý díky aktivnímu sušení čerstvým vzduchem.
Nadprůměrná výdrž a rychlonabíjení
Roborock Saros 20 pracuje s akumulátorem s vysokou kapacitou 6 400 mAh (shodné s předešlou generací), který bez problémů pokryje i náročnější úklid ve větších domácnostech. Na jedno nabití zvládne robot až 200 minut provozu v závislosti na zvoleném režimu, takže se bez potíží zařadí mezi nadprůměr v této třídě. V praxi to znamená, že dokáže uklidit rozsáhlejší plochy (vysát až 224 m², vytřít dokonce až 373 m²) bez nutnosti přerušení.
Samozřejmostí je inteligentní správa energie – pokud během úklidu kapacita baterie klesne na nižší úroveň, robot si automaticky spočítá rezervu potřebnou pro návrat do dokovací stanice a bezpečně se vrátí. Po dobití pak může pokračovat tam, kde skončil, což zvyšuje efektivitu zejména u větších bytů nebo domů. Velkým plusem je také rychlé nabíjení, které zkracuje prostoje mezi jednotlivými úklidy. Vysavač se v dokovací stanici zvládne nabít za méně než 2,5 hodiny). Právě tato oblast bývá u robotických vysavačů často slabší.
Vysoký sací výkon HyperForce
Technická výbava hraje při výběru robotického vysavače zásadní roli a Roborock Saros 20 v tomto směru rozhodně míří na špičku. Jako prémiový model přináší nejnovější generaci technologie HyperForce, která posouvá účinnost úklidu zase o krok dál. Nechybí ani vylepšený duální hlavní kartáč navržený tak, aby minimalizoval namotávání vlasů, spolu s bočním kartáčem se speciálním tvarem, který pomáhá efektivně sbírat nečistoty bez jejich zacuchávání. V praxi se tato kombinace osvědčuje – údržba kartáčů je výrazně jednodušší než u běžných řešení.
Výkonově patří Saros 20 mezi absolutní špičku. Nabízí neuvěřitelně vysoký sací výkon 36 000 Pa, který výrazně převyšuje standard v této kategorii. Jen pro představu – minulá generace nabízela sací výkon 19 000 Pa, takže zde došlo k extrémnímu posunu. Výkon motoru činí 65 W. Nejde jen o marketingové číslo, ale skutečně si bez problémů poradí nejen s jemným prachem, ale i s většími nečistotami nebo hluboko usazeným prachem v kobercích. Díky tomu je vhodný jak na tvrdé podlahy, tak i do domácností s větším podílem koberců.
Mopy s nastavitelným přítlakem
Boční kartáč je u Roborock Saros 20 navržen s důrazem na maximální flexibilitu – díky pohyblivému mechanismu se dokáže lépe přizpůsobit stěnám i rohům, kam se běžné kartáče hůře dostávají. Nechybí automatické přizvednutí nebo snížení u hlavního kartáče podle typu povrchu, což se hodí zejména při přechodech mezi různými podlahami. Zadní mop je navíc konstruovaný tak, aby dokázal zajet velmi blízko ke stěnám, takže vytírání podél lišt a v rozích působí precizněji.
O samotné mopování se starají dva rotační mopy s vysokou rychlostí otáčení až 200 ot./min, která patří v této kategorii k nadstandardu. Díky tomu si robot lépe poradí i se zaschlými nečistotami. Samozřejmostí je možnost detailního nastavení množství vody, takže lze úklid přizpůsobit jak citlivým podlahám, tak odolnějším povrchům. Při běžném mopování dosahuje přítlak mopů 8 N, ale při detekování odolnějších skvrn se dokáže zvýšit až na 13 N.
Potěší i relativně nízká hlučnost. Při maximálním výkonu se robot drží na příznivé úrovni, která není v domácnosti výrazně rušivá, a při samotném mopování je provoz ještě tišší. To umožňuje jeho používání i v době, kdy nechcete být zbytečně rušeni hlukem.
Díky novému podvozku AdaptLift 3.0 by se dalo říct, že robot dokáže překonat sám sebe. Tím mám na mysli to, že vysavač dokáže překonat překážky až do výšky 8,8 cm. Přesněji řečeno zvládne přejet práh o výšce 4,5 cm, na který navazuje další práh o výšce 4,3 cm. Umožňuje mu to speciální konstrukce hlavních koleček, které mají u sebe pomocné kolečko s ramenem. V praxi to funguje velmi dobře a nesetkal jsem se s překážkou, kterou by nedokázal zdolat.
Se zvedáním podvozku souvisí i fakt, že robot umí jako jeden z prvních čistit koberce až do 3 cm. Vysavač dokáže podle potřeby zvedat přední, zadní, levou nebo pravou část, díky čemuž se dokáže sám vyprostit, když už k nějakému uvíznutí dojde. Mopy si dokáže zvednou až o 15 mm, což se může hodit, když chcete vysávat a vytírat a máte kombinaci pevné podlahy s koberci.
Autonomní systém StarSight 2.0
Roborock Saros 20 posouvá autonomní navigaci na ještě vyšší úroveň díky systému StarSight 2.0. Tento inovativní systém kombinuje technologii solid-state LiDAR se dvěma vysílači s 3D ToF senzory. Ve srovnání s tradiční navigací LiDAR (LDS) nabízí StarSight 2.0 výrazně rychlejší (až 21×) vzorkovací frekvenci s 21 600 senzorovými body, která umožňuje plynulé plánování tras bez zbytečných zastavení či nárazů. Jedná se o stejný systém jako u minulého modelu Saros 10R.
Funkce VertiBeam inteligentně vyhýbá bočním překážkám a umožňuje robotu obcházet i drobné předměty ležící na zemi, například kabely či nohy židlí. Díky vestavěnému osvětlení dokáže robot bezpečně fungovat i ve tmě – světlo se aktivuje automaticky při přechodu do tmavších částí místnosti. Celý navigační systém je rychlý a umožňuje například snadné definování no-go zón, čímž chrání robota před pádem ze schodů nebo zaseknutím v nebezpečných místech.
V přiloženém videu jsou vidět paprsky systému v akci, které lidské oko nevidí, proto byly záběry natočeny speciální kamerou, která je dokáže zachytit. Je to ale pěknou ukázkou efektivní práce celého systému.
Technologie DirTech využívá umělou inteligenci a vestavenou RGB kameru k rozpoznávání skvrn k přizpůsobení strategii čištění. V praxi to znamená, že robot si sám dokáže zvyšovat sací výkon, případně se vracet na silněji znečištěná místa. Rozpoznávání a vyhýbání se překážkám funguje také spolehlivě a nebál jsem se nechávat na zemi nečekané předměty jako hračky, kabely nebo oblečení. Robot rozpozná předměty větší než 2 × 2 cm.
Mobilní aplikace a chytré funkce
Aplikace Roborock, která je dostupná pro Android i iOS, nabízí přehledné a poměrně jednoduché ovládání celého vysavače. Samotné spárování probíhá rychle – stačí robot zapnout, naskenovat QR kód pod horním krytem, zadat údaje k Wi-Fi a během chvíle je zařízení připravené k provozu.
Připojení k síti probíhá standardně přes 2,4GHz Wi-Fi, což je u těchto zařízení běžné. Co mě na první pohled ale hned velice příjemně potěšilo, že aplikace je dostupná konečně v češtině, za což velice chválím.
Při prvotním nastavení aplikace nabídne možnost upřesnit parametry domácnosti – například zda máte domácí mazlíčky, koberce nebo více podlaží. Nechybí ani funkce jako režim Nerušit nebo ukládání map, které je zásadní pro pokročilé plánování úklidu. Samotné mapování je velmi rychlé, protože robot díky moderním senzorům nemusí fyzicky projet celý byt, aby si vytvořil přesný přehled o prostoru.
Domovská obrazovka aplikace zobrazuje klíčové informace o stavu zařízení, včetně baterie, a umožňuje rychlé spuštění úklidu. Pro větší pohodlí si lze nastavit i vlastní zkratky. V detailnějším rozhraní pak najdete mapu domácnosti spolu s informacemi o průběhu úklidu, jako je pokrytá plocha, zbývající kapacita baterie nebo celkový čas čištění.
3D mapa celé domácnosti
Aplikace nabízí zobrazení mapy domácnosti jak ve 2D, tak i ve 3D režimu. Právě prostorové zobrazení působí velmi přehledně a pomáhá lépe se orientovat v rozložení místností. Už po prvním skenování byla mapa poměrně přesná a s každým dalším úklidem se dále zpřesňovala podle aktuálního uspořádání nábytku.
Mapu si lze detailně přizpůsobit podle vlastních potřeb – přidávat nábytek či koberce, rozdělovat nebo naopak spojovat místnosti, pojmenovávat je nebo upravovat jejich hranice. Nechybí ani možnost vytvářet zakázané zóny, virtuální stěny nebo nastavit různé typy podlah. Robot si navíc dokáže koberce automaticky rozpoznat a podle nastavení se jim buď vyhýbat, nebo na nich upravit režim úklidu.
Samostatná část aplikace je věnovaná dokovací stanici, kde máte okamžitý přehled o stavu jednotlivých nádrží a spotřebních prvků. Systém vás upozorní na potřebu doplnění čisté vody, vylití odpadní nádrže, doplnění čisticího prostředku nebo výměnu sáčku na prach. Praktická jsou i rychlá tlačítka, pomocí kterých lze jedním kliknutím spustit vysypání prachu, praní mopů nebo jejich sušení.
Volba režimů čištění
Nastavení úklidu patří mezi silné stránky aplikace a nabízí několik režimů podle toho, jak moc chcete mít nad procesem kontrolu. Nechybí automatický režim SmartPlan, ve kterém robot sám pomocí umělé inteligence upravuje výkon i způsob úklidu podle aktuálních podmínek. Kromě toho jsou k dispozici klasické režimy kombinovaného vysávání a mopování, samostatného vysávání nebo jen vytírání. Pro náročnější uživatele je tu i možnost individuálního nastavení, kde si můžete přizpůsobit úklid pro každou místnost zvlášť.
U vysávání lze vybírat z několika úrovní sacího výkonu, zatímco u mopování si nastavíte intenzitu dávkování vody podle typu podlahy. Samozřejmostí je i volba, zda má robot uklidit daný prostor jednou, nebo projet plochu opakovaně pro důkladnější výsledek. Upravit lze také míru pokrytí, tedy jak pečlivě má robot prostor projet.
Velkou výhodou je flexibilita v plánování – můžete spustit úklid celé domácnosti, vybrat konkrétní místnost nebo jen označit určitou zónu, kterou chcete rychle uklidit. Nechybí ani pokročilé rutiny, které umožňují úklid plně automatizovat. Lze si tak nastavit například scénáře, kdy robot nejprve vysaje a následně vytře, pravidelně uklízí po určité události nebo provádí intenzivnější úklid ve vybrané dny. Samozřejmostí je i tvorba vlastních scénářů přesně podle vašich potřeb.
Hlasové ovládání a zapojení do chytré domácnosti
Roborock Saros 20 nabízí pohodlné ovládání i bez nutnosti sahat po telefonu, a to díky integrovanému hlasovému asistentovi. Stačí vyslovit aktivační povel „Hello Rocky“ a můžete spustit úklid, upravit jeho průběh, přivolat robota nebo zahájit údržbu v dokovací stanici. Výhodou je, že tyto funkce fungují i bez připojení k Wi-Fi nebo mobilní aplikaci. Podpora je zatím dostupná především v angličtině a dalších světových jazycích.
Samozřejmostí je kompatibilita s hlavními hlasovými asistenty, jako jsou Google Assistant, Apple Siri nebo Amazon Alexa, takže vysavač snadno zapadne do chytré domácnosti. Nechybí ani podpora standardu Matter (prostřednictvím aktualizace), která rozšiřuje možnosti propojení s dalšími zařízeními a platformami. Z hlediska bezpečnosti splňuje model aktuální certifikace a normy, takže se nemusíte obávat ani o ochranu dat či soukromí.
Nechybí funkce dálkového ovládání a vysavač umožňuje i videohovory přímo přes aplikaci, a díky zabudovanému mikrofonu a reproduktoru můžete například se svým domácím mazlíčkem komunikovat. Vše vždy fungovalo naprosto bez problémů a aplikaci hodnotím za velice kvalitní.
Kvalita vysávání a mopování
Roborock Saros 20 mě v praxi přesvědčil velmi vysokou kvalitou úklidu. Díky kombinaci pokročilých senzorů a inteligentních algoritmů dokáže rozpoznat více znečištěná místa a automaticky tomu přizpůsobit výkon. To se projeví hlavně na kobercích, kde dokáže efektivně vytáhnout i hluboko usazené nečistoty. Ve většině případů přitom bohatě postačí střední výkon, který nabízí ideální poměr mezi účinností a hlučností. I na nižší nastavení si robot vede překvapivě dobře, což oceníte například při úklidu během dne.
Stejně přesvědčivě funguje i mopování. Robot si poradí i s odolnějšími, zaschlými skvrnami, které dokáže detekovat a v případě potřeby se k nim vrátit pro důkladnější dočištění. Velmi dobrých výsledků dosahuje také podél stěn, kolem nábytku a v rozích, kde bývá úklid obecně problematičtější. Během testování se nestávalo, že by vynechával hůře dostupná místa nebo zanechával nežádoucí stopy.
Z hlediska efektivity je úklid rychlý a zcela systematický. I v členitějším prostoru zvládá kombinaci vysávání a mopování v relativně krátkém čase, aniž by utrpěla kvalita výsledku. Celkově jde o zařízení, které bez problémů zastane roli hlavního pomocníka pro pravidelný úklid a ve většině situací dokáže plnohodnotně nahradit klasický vysavač i mop.
Saros 20 vs. Saros 20 Sonic
Modelová řada Saros 20 přichází hned ve dvou variantách, které na první pohled sdílí stejný základ, ale v praxi cílí na trochu odlišné uživatele. Roborock Saros 20 je koncipovaný jako univerzální řešení pro maximální pokrytí domácnosti, zatímco varianta Saros 20 Sonic se více zaměřuje na co nejhlubší čištění podlah. Oba modely mají společný základ – velmi vysoký sací výkon, pokročilou automatizaci, schopnost překonávat překážky a špičkovou dokovací stanici.
Zásadní rozdíl spočívá v systému vytírání. Saros 20 využívá dvojici rotačních mopů, které pracují vysokou rychlostí a vynikají zejména při běžném každodenním úklidu. Oproti tomu Saros 20 Sonic sází na technologii vibračního mopování VibraRise 5.0, která využívá tisíce mikrovibrací za minutu a vyšší přítlak na podlahu. Tento přístup je efektivnější při odstraňování zaschlých nebo odolnějších nečistot a celkově míří na „hloubkové“ čištění.
Odlišná je i navigace. Saros 20 využívá moderní 3D ToF systém (StarSight), který nahrazuje klasický LiDAR a umožňuje velmi přesnou orientaci bez vystouplé věžičky. Naproti tomu Saros 20 Sonic kombinuje pokročilý LiDAR s dalšími senzory, což může být výhodou v některých specifických situacích, ale konstrukčně jde o tradičnější řešení. Cena tohoto modelu startuje na částce 38 999 Kč, ale do 8. dubna máte možnost jej zakoupit se slevou 3 900 Kč (výsledná cena je tedy 35 099 Kč).
Závěrečné hodnocení
Roborock Saros 20 představuje špičku mezi letošními robotickými vysavači. Kombinuje v sobě extrémní výkon, efektivní mopování a pokročilou navigaci. Díky vysoké sací síle a inteligentní detekci nečistot si bez problémů poradí jak s tvrdými podlahami, tak i s koberci, a to bez nepříjemného namotávání vlasů do kartáčů. Moderní technologie, jako je AdaptLift pro automatické přizvedávání mopů, překonávání dvojitých prahů až do 8,8 cm nebo detailní mapování prostoru, výrazně zpříjemňují používání a každodenní úklid.
Velkým benefitem je také absence klasického LiDARu, díky čemuž si robot zachovává nízký profil a snadno se dostane i pod snížený nábytek. Orientace v prostoru je přitom velmi přesná – robot bez potíží rozpozná překážky, domácí mazlíčky i drobné předměty. Samozřejmostí je přehledná aplikace s širokými možnostmi nastavení, od plánování úklidu až po tvorbu zakázaných zón. Velice chválím, že aplikace je nově v češtině. Pouze hlasové ovládání je dostupné v angličtině, přestože samotný robot dokáže povídat česky. Nechybí ani pokročilé funkce jako vzdálený náhled z kamery, hlasové ovládání nebo integrace do chytré domácnosti.
Pokud hledáte výkonný, chytrý a maximálně automatizovaný robotický vysavač, který zvládne i náročnější úklid bez vašeho zásahu, Roborock Saros 20 je velmi zajímavou volbou. Významnou roli hraje i pokročilá dokovací stanice, která výrazně snižuje potřebu údržby. Cenově se však jedná o vyšší kategorii a nejsem si úplně jistý, jestli částka 36 999 Kč odpovídá celkové výbavě. V rámci akční nabídky, která trvá do 8. dubna, jej můžete pořídit se slevou 3 600 Kč za o něco sympatičtějších 33 299 Kč. I tak ale sebevědomá cena zůstává největším záporem jinak skvělého produktu.
Roborock Saros 20
Design a zpracování9.4/10
Vysávání9.7/10
Mopování9.1/10
Čištění a údržba9.3/10
Mobilní aplikace8.9/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- extrémní sací výkon, vhodný i na koberce
- dokovací stanice obstará údržbu
- orientace v prostoru, AI kamera, svítilna
- aplikace v češtině a hlasoví asistenti
- dostatečná výdrž na baterii
- výška pouze 7,98 cm, překoná překážky
- chytré funkce & SmartPlan
- zvedá podvozek, mop i kartáč
Zápory
- sebevědomá cena
- ovládání hlasem nefunguje v češtině