Rezolutní změna potvrzena. Letošní skládačky od Samsungu ponesou nové označení

- Je to víceméně jasné: Samsung letos představí minimálně dva Foldy
- Základní Galaxy Z Fold 8 nabídne poměr stran po vzoru Huawei Pura X Max
- Nově označený Z Fold 8 Ultra pak naváže na Z Fold 7 z loňského roku
Samsung u letošních modelů svých skládacích smartphonů pozmění oficiální názvy. V kontextu samotných produktů nejde o zásadní změnu, jde však o neobyčejně zajímavou informaci vzhledem k tomu, kolik novinek v červenci uvidíme a co o pár měsíců později představí hlavní konkurent. Korejský výrobce totiž do řady Fold zahrne přízvisko „Ultra“, které už používá u řady Galaxy S.
Nečekaný Galaxy Z Fold 8 Ultra
První náznaky se objevily již v minulosti, nicméně nový únik z certifikace Bluetooth naplno potvrdil, že Samsung v červenci představí telefon Galaxy Z Fold 8 Ultra. Mělo by se jednat o právoplatného nástupce modelu Z Fold 7 z loňského roku, tedy to nejlepší, co aktuální technologie v oblasti skládacích telefonů nabízí. Nejtenčí konstrukci, i přesto solidní odolnost a také špičkovou výbavu.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’s Moniker Confirmed Via Bluetooth SIG Database, Several Regional Model Numbers Revealedhttps://t.co/OzgjM5oIs9 pic.twitter.com/1ZeBaW36Xi
— The Tech Outlook (@TheTechOutlook) June 3, 2026
Otevírá to však otázku, kolik Foldů nakonec v létě uvidíme. Hovoří se ještě o základním modelu Z Fold 8, o kterém jako první informoval řecký server TechManiacs a insider @OnLeaks. Samsung s tímto modelem bude chtít nabídnout klasickou konstrukci s jedním kloubem a přitom širokoúhlejší ohebný displej, který se lépe hodí ke konzumaci multimédií a práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Kromě jiného má mít form factor ve stylu Huawei Pura X Max nebo chystaného skládacího iPhonu.
Nepřehlédněte
Pro, Ultra, Ultimate? Výrobci telefonů používají fintu od Mercedesu a vy jim na to skáčete
Podle dosavadních zjištění by měl mít vnitřní panel v úhlopříčce 7,6″ a poměr stran 4:3, vnější obrazovka tak bude mít úhlopříčku přibližně 5,5″ a poměr stran 3:2. V zavřeném stavu by tak telefon měl připomínat proporcemi cestovní pas. Vážit by měl okolo 200 gramů, což je zhruba hmotnost dnešních smartphonů klasické konstrukce.
Vypálí rybník iPhonu?
Kromě dvou Foldů by měl na své letní konferenci Unpacked korejský výrobce představit také jeden či dva véčkové telefony Galaxy Z Flip 8. Oficiální pozvánky na akci zatím rozeslány nebyly, nicméně počítá se s termínem v týdnu od 20. července. Tedy dostatečně dlouho předtím, než se se svým prvním skládacím telefonem vytasí Apple; i ten totiž údajně přemýšlí o označení „Ultra“ pro svou skládačku.