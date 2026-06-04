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Rezolutní změna potvrzena. Letošní skládačky od Samsungu ponesou nové označení

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 6. 13:00
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Galaxy Z Fold 8 na neoficiálním renderu
  • Je to víceméně jasné: Samsung letos představí minimálně dva Foldy
  • Základní Galaxy Z Fold 8 nabídne poměr stran po vzoru Huawei Pura X Max
  • Nově označený Z Fold 8 Ultra pak naváže na Z Fold 7 z loňského roku

Samsung u letošních modelů svých skládacích smartphonů pozmění oficiální názvy. V kontextu samotných produktů nejde o zásadní změnu, jde však o neobyčejně zajímavou informaci vzhledem k tomu, kolik novinek v červenci uvidíme a co o pár měsíců později představí hlavní konkurent. Korejský výrobce totiž do řady Fold zahrne přízvisko „Ultra“, které už používá u řady Galaxy S.

Nečekaný Galaxy Z Fold 8 Ultra

První náznaky se objevily již v minulosti, nicméně nový únik z certifikace Bluetooth naplno potvrdil, že Samsung v červenci představí telefon Galaxy Z Fold 8 Ultra. Mělo by se jednat o právoplatného nástupce modelu Z Fold 7 z loňského roku, tedy to nejlepší, co aktuální technologie v oblasti skládacích telefonů nabízí. Nejtenčí konstrukci, i přesto solidní odolnost a také špičkovou výbavu.

Otevírá to však otázku, kolik Foldů nakonec v létě uvidíme. Hovoří se ještě o základním modelu Z Fold 8, o kterém jako první informoval řecký server TechManiacs a insider @OnLeaks. Samsung s tímto modelem bude chtít nabídnout klasickou konstrukci s jedním kloubem a přitom širokoúhlejší ohebný displej, který se lépe hodí ke konzumaci multimédií a práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Kromě jiného má mít form factor ve stylu Huawei Pura X Max nebo chystaného skládacího iPhonu.



Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max



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Podle dosavadních zjištění by měl mít vnitřní panel v úhlopříčce 7,6″ a poměr stran 4:3, vnější obrazovka tak bude mít úhlopříčku přibližně 5,5″ a poměr stran 3:2. V zavřeném stavu by tak telefon měl připomínat proporcemi cestovní pas. Vážit by měl okolo 200 gramů, což je zhruba hmotnost dnešních smartphonů klasické konstrukce.



Chytrá zařízení Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Watch 8 Classic



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Vypálí rybník iPhonu?

Kromě dvou Foldů by měl na své letní konferenci Unpacked korejský výrobce představit také jeden či dva véčkové telefony Galaxy Z Flip 8. Oficiální pozvánky na akci zatím rozeslány nebyly, nicméně počítá se s termínem v týdnu od 20. července. Tedy dostatečně dlouho předtím, než se se svým prvním skládacím telefonem vytasí Apple; i ten totiž údajně přemýšlí o označení „Ultra“ pro svou skládačku.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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