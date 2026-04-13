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Unikl design Samsung Galaxy Z Flip 8: připravte se na tyto změny

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 13. 4. 15:45
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Samsung Galaxy Z Flip 8 na neoficiální CAD renderu
  • Samsung pracuje na nové generaci svých skládacích telefonů
  • Po delší době se dočkáme třetího samostatného modelu
  • Nejprodávanější skládačka ale bohužel zůstane trochu upozaděna

Samsung v létě představí novou generaci svých skládacích telefonů Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. V centru dění bude série Fold, která dostane nového člena v podobě provedení Wide s displejem orientovaným na šířku. Bohužel to ale vypadá, že jihokorejský výrobce v důsledku toho odsune na vedlejší kolej véčkový model Flip, který je celosvětově nejprodávanějším skládacím telefonem. Nové rendery odhalují to, jak moc bude nový Flip podobný svému předchůdci.

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Úspěšný Flip se dočká nástupce

I když je hlavním, tedy vlajkovým skládacím telefonem v nabídce Samsungu model Fold, prodávanější je odjakživa véčko Flip. To je cenově dostupnější, cílí na širší publikum a obecně je o něco více mainstreamovým telefonem. Model Galaxy Z Flip je z dlouhodobého hlediska dokonce nejprodávanějším skládacím smartphonem na světě.

Samsung Galaxy Z Flip 8 na neoficiální CAD renderu
Samsung Galaxy Z Flip 8 na neoficiálním CAD renderu (zdroj: MyMobiles.com)

Samsung ale klade čím dál větší důraz na modely Fold a letos to vypadá obdobně. Nejnovější rendery skládačky Galaxy Z Flip 8 totiž odhalují, že se oproti aktuálnímu modelu mnoha změn nedočkáme, konkrétně má jít jen o jedinou změnu. Ta navíc ani nebude patrná na první pohled a spíše se bude jednat o rozdíl na papíře.

Tenčí konstrukce, nový procesor a tím to končí

Nový Flip 8 by měl být o 0,5 mm tenčí než aktuální model, a to je vlastně všechno. Design zůstane zachován a můžeme se tedy opět připravit na krycí displej roztažený přes celou šíři zad, který bude obtékat duální fotoaparát. Změny ve velikosti by se neměly udát žádné, což znamená externí panel o velikosti 4,1 palce a vnitřní s úhlopříčkou 6,9 palce.

V nitru telefonu bude hlavní změnou nasazení nového procesoru Exynos 2600. Ten pohání aktuální vlajku Galaxy S26 a vlastně se jedná o docela povedenou čipovou sadu postavenou na 2nm litografii, která nabízí solidní výkon a Flipu 8 bude určitě slušet. Uvidíme, jak na tom bude fotoaparát či paměťová výbava, ale zde moc změn čekat nelze.

Samsung Galaxy Z Flip 8 základní specifikace

  • Vnitřní displej: 6,9 palce
  • Vnější displej: 4,1 palce
  • Rozměry rozloženo: 166,8 × 75,4 × 6,6 mm
  • Rozměry složeno: 85,4 ×75,4 × 13,2 mm
  • Zadní fotoaparát: duální
  • Procesor: Exynos 2600 (2nm)


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Sázka na jistotu?

Celkově vypadá nadcházející véčko Galaxy Z Flip 8 jako taková sázka na jistotu, což ale na druhou stranu nemusí být špatné. Tento telefon má evidentně mnoho příznivců a funguje dobře, takže Samsung nemá moc důvodů dělat jakékoliv zásadnější změny. Některé, jako například fotoaparát s teleobjektivem, by mu ale slušely a posunuly ho na další úroveň.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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