Reklamace po pár dnech. Proč tolik zákazníků vrací brýle Vision Pro?

Lehce nabyl, lehce pozbyl, chtělo by se říct u headsetu Apple Vision Pro. Pokrokové zařízení je k dispozici od pátku 2. února, dva týdny tedy utekly jako voda a už se ozývají první zákazníci, kteří vítězoslavně vrátili headset v hodnotě 100 tisíc korun zpět do obchodu.

Sociální sítě se plní přiznáními prvních zákazníků Apple Vision Pro, kteří se z rozličných důvodů uchylují k reklamaci. Ve většině případů je na vině určitý diskomfort při nošení, respektive fyzické reakce těla na používání headsetu.

Parker Ortolani, hardwarový expert The Verge, se na sociální síti Threads svěřil s tím, že nošení brýlí Vision Pro pro něj bylo jednoduše nesnesitelné. „Přestože je jejich používání celkem zábavné, jak jsem doufal, byly prostě příliš nepohodlné na to, aby se daly nosit i po krátkou dobu, a to jak kvůli hmotnosti, tak kvůli konstrukci řemínků,“ napsal k podané reklamaci Ortolani.

Není přitom jediným zákazníkem, který si stěžuje na bolest hlavy, očí nebo jiný zdravotní problém. Podobnou zkušenost se zarudlýma očima, bolestí hlavy a závratěmi popsal i novinář Matthew Cassinelli nebo vývojář Adam Preiser.

This week I bought an Apple Vision Pro, but sadly have to return it.

It gave me a bad headache and motion sickness, but I don't think it was the Vision Pro's fault.

I was born cross-eyed and had surgery when I was 2 to "cosmetically" correct it. I can only use one eye at a…

— Adam Preiser (@adampreiser) February 8, 2024