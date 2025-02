RedNote a DeepSeek mají v Texasu utrum, prozatím jen na vládní úrovni

Texaský guvernér nařídil vládním zaměstnancům odstranění aplikací RedNote a DeepSeek

Má strach z možného shromažďování citlivých údajů uživatelů

RedNote a DeepSeek patří mezi nejstahovanější aplikace v USA

Představte si, že si stáhnete aplikaci, která je na prvním místě v App Storu. Používáte ji denně, zabaví vás na dlouhé hodiny a najednou ji vláda zakáže. Přesně to se v současné době děje v Texasu, kde guvernér Greg Abbott oznámil, že aplikace RedNote a DeepSeek nadále nebudou na vládních zařízeních tolerovány.

Co jsou vlastně RedNote a DeepSeek?

Důvod? Guvernér uvádí jednoznačné bezpečnostní riziko. Američtí politici se obávají, že aplikace, které vyvíjí čínské společnosti, shromažďují citlivá data, která následně putují tamní vládě. Ačkoliv se to na první pohled může zdát jako přehnaná paranoia, bezpečnost je dle jejich slov na prvním místě.

„Texas nedovolí Komunistické straně Číny proniknout do kritické infrastruktury našeho státu prostřednictvím AI pro sběr dat v aplikacích a sociálních médiích. Texas bude i nadále chránit a bránit náš stát před nepřátelskými zahraničními aktéry,“ oznámil Abbott v prohlášení.

RedNote je sociální síť, která se stala virálním hitem především v době zákazu TikToku. Aplikace se tváří jako dítě Instagramu a Amazonu, lidé tam mohou sdílet fotografie, videa, ale také recenzovat a nakupovat jednotlivé produkty. Zřejmě to jsou důvody, díky kterým si především mezi mladými aplikace získala velkou popularitu. Na druhou stranu DeepSeek funguje na bázi ChatGPT, který se mu v současné době hravě vyrovnává. A právě to je možná kámen úrazu, přístup k velkému množství uživatelských dat z USA dělá z této aplikace potenciální bezpečnostní hrozbu.

Odborníci z Enkrypt AI navíc poznamenali, že DeepSeek dokáže být až 11x škodlivější než samotné ChatGPT. Její raketově rychlé vyhoupnutí navíc udělalo pořádný rozruch, protože se za velmi krátkou dobu s velmi nízkým rozpočtem dostala na první příčku v App Store, a to hned v několika státech včetně USA.

Ochrana soukromí nebo politika

Proč se Texas rozhodl k tak razantnímu kroku? Oficiálně kvůli ochraně dat. Reálně však existují údajné obavy, že by čínská vláda mohla přimět čínské firmy, aby ji informace a citlivá data o uživatelích sami poskytovali. Jinými slovy – to co se pod vaším jménem napíše nebo nahraje do aplikace, může pravděpodobně skončit v rukou Pekingu.

Ačkoliv se to tak zdá, neznamená to, že za tímto rozhodnutím stojí všichni z představenstva. Hromada odborníků před kybernetickou bezpečnost upozorňuje, že se spíše jedná o politický krok než reálnou hrozbu. Pravdou však je, že podobné zákazy nejsou v USA nic nového.